Šiatorská Bukovinka 12. marca (TASR) - Banskobystrický kraj prepoja s Maďarskom nové priame autobusové linky. Autobusy budú premávať z Lučenca a Rimavskej Soboty do maďarských miest Šalgotarján a Cered. Spoje majú obyvateľom uľahčiť dochádzanie za prácou či štúdiom, zjednoduší sa aj cestovanie do Budapešti. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Zavedenie nových autobusových spojov do Maďarska oznámil BBSK v stredu spolu s maďarskými partnermi na hraničnom priechode v Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec. Priamy autobus z okresného mesta do Šalgotarjánu jazdil naposledy pred 24 rokmi, v roku 2011 boli zrušené aj denné vlaky, ktoré do Maďarska premávali z Fiľakova.



"Napriek našim pravidelným pripomienkam, že tieto spoje chýbajú, k ich obnove neprišlo. Cestujúci doposiaľ situáciu riešili tak, že prišli autobusom do Šiatorskej Bukovinky, štátnu hranicu prešli pešo a na maďarskej strane počkali na ďalší autobus. Toto považujem v 21. storočí a v čase Schengenu za anomáliu, ktorú sa nám spoločne konečne podarilo odstrániť," skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



Nové priame linky z juhu Banskobystrického kraja budú do Maďarska premávať od soboty (15. 3.), a to počas pracovných dní i víkendov. Spoje budú fungovať v rámci Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK, prevádzkovať ich bude spoločnosť SAD Lučenec. Prepojenie Banskobystrického kraja s Maďarskom je výsledkom spolupráce BBSK s Nógradskou župou, pričom maďarský národný dopravca pripravuje aj novú priamu linku medzi Lučencom a Budapešťou. "Cieľom spolupráce našich dvoch žúp je posilnenie ekonomických, obchodných, spoločenských, turistických a kultúrnych vzťahov," doplnil župan Nógradskej župy Nándor Skuczi.



Nový autobusový spoj z Lučenca do Šalgotarjánu bude premávať cez Fiľakovo a Šiatorskú Bukovinku štyrikrát denne, v Šalgotarjáne budú môcť cestujúci prestúpiť na spoje do Budapešti. Z Rimavskej Soboty bude autobus premávať cez Tachty do maďarského Ceredu trikrát denne v pracovných dňoch a dvakrát denne cez víkendy. Na linkách budú jazdiť bezbariérové autobusy s klimatizáciou a wifi pripojením, cestujúci si budú môcť lístky zakúpiť priamo v autobuse v hotovosti či platobnou alebo dopravnou kartou.



"Ceny cestovných lístkov sú nastavené tak, aby boli dostupné pre širokú verejnosť. Napríklad, cesta z Lučenca do Šalgotarjánu bude stáť pri základnom cestovnom a platbe v hotovosti 3,50 eura, z Rimavskej Soboty do Ceredu 3,30 eura," dodal predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš s tým, že verejnosť bude môcť využiť aj zľavy pre žiakov, študentov či dôchodcov a takisto zľavu pri bezhotovostnej platbe.