Banskobystrický kraj pripravuje obnovu budovy divadla vo Zvolene

Banská Bystrica 16. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s prípravou obnovy budovy Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková uviedla, že proces verejného obstarávania sa v súčasnosti blíži ku koncu.



Dodala, že jednotlivé firmy mohli zaslať svoje ponuky do polovice júla. "Prvá firma v poradí nedodala všetky náležitosti, a tak bola vyradená. Momentálne je rokovanie s druhou firmou v poradí," objasnila.



Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy, spočíva to v zateplení objektu. Predpokladaná primárna energetická úspora je podľa BBSK viac ako 60 percent. V rámci pripravovaného projektu počítajú s kompletnou výmenou okien a dverí za izolačné. Zmena sa bude týkať aj formy vykurovania a obnovy i modernizácie osvetlenia divadla. Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou.



Podľa hovorkyne prešlo DJGT rekonštrukciou v roku 2022, keď robili divadelné javisko. "Konkrétne to bola kompletná výmena prepadliska vrátane nákupu novej divadelnej techniky v celkovej výške viac ako 170.000 eur," spomenula. Zriaďovateľom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene je BBSK.