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Banskobystrický kraj pripravuje projekt okružnej križovatky v Detve
Výstavbu križovatky iniciovalo podľa Čiernej mesto Detva s tým, že samospráva sa obrátila na kraj ako vlastníka cesty so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na uskutočnenie.
Autor TASR
Detva 4. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravuje projekt okružnej križovatky na sídlisku v Detve. Konkrétne je to križovatka ciest III/2455, ktorá je vo vlastníctve BBSK a cesty na Záhradnej ulici, ktorá je mestská. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.
Výstavbu križovatky iniciovalo podľa Čiernej mesto Detva s tým, že samospráva sa obrátila na kraj ako vlastníka cesty so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na uskutočnenie.
Ako uviedla, aktuálne sa nachádzajú v štádiu prípravy zmluvy o spolupráci. „Na základe nej bude mestu Detva poskytnutý finančný príspevok vo výške 150.000 eur,“ objasnila. Zároveň pokračujú povoľovacie konania na príslušnom stavebnom úrade. Podotkla, že s výstavbou by mali začať na jeseň tohto roka.
Na projekte sa budú podieľať viacerí partneri. „Investor zabezpečí kompletnú projektovú a inžiniersku prípravu a prispeje sumou 99.000 eur,“ uviedla s tým, že kraj podporí projekt finančným príspevkom vo výške 150.000 eur. Mesto Detva zabezpečí výkup potrebných pozemkov a následne aj uskutočnenie stavby.
Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danej lokalite, a to najmä v súvislosti so zhusťujúcou sa dopravou na ceste III/2455. Pre ňu sa na predmetnej križovatke podľa kraja vytvárajú dopravné zápchy. BBSK pripomína, že je to jedna z najfrekventovanejších križovatiek v Detve. „A to aj z toho dôvodu, že sa v tomto mieste cesta III/2455 križuje so Záhradnou ulicou, ktorá vedie k obchodným centrám v meste,“ zdôraznil kraj. Doplnil, že prvotným krokom bola komunikácia medzi mestom Detva a investorom novootvoreného obchodného centra.
Výstavbu križovatky iniciovalo podľa Čiernej mesto Detva s tým, že samospráva sa obrátila na kraj ako vlastníka cesty so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na uskutočnenie.
Ako uviedla, aktuálne sa nachádzajú v štádiu prípravy zmluvy o spolupráci. „Na základe nej bude mestu Detva poskytnutý finančný príspevok vo výške 150.000 eur,“ objasnila. Zároveň pokračujú povoľovacie konania na príslušnom stavebnom úrade. Podotkla, že s výstavbou by mali začať na jeseň tohto roka.
Na projekte sa budú podieľať viacerí partneri. „Investor zabezpečí kompletnú projektovú a inžiniersku prípravu a prispeje sumou 99.000 eur,“ uviedla s tým, že kraj podporí projekt finančným príspevkom vo výške 150.000 eur. Mesto Detva zabezpečí výkup potrebných pozemkov a následne aj uskutočnenie stavby.
Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danej lokalite, a to najmä v súvislosti so zhusťujúcou sa dopravou na ceste III/2455. Pre ňu sa na predmetnej križovatke podľa kraja vytvárajú dopravné zápchy. BBSK pripomína, že je to jedna z najfrekventovanejších križovatiek v Detve. „A to aj z toho dôvodu, že sa v tomto mieste cesta III/2455 križuje so Záhradnou ulicou, ktorá vedie k obchodným centrám v meste,“ zdôraznil kraj. Doplnil, že prvotným krokom bola komunikácia medzi mestom Detva a investorom novootvoreného obchodného centra.