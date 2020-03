Banskobystrický kraj pristupuje k ďalším opatreniam

Banská Bystrica 15. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pristupuje od pondelka 16. marca až do odvolania k ďalším opatreniam, ktoré majú zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Na autobusoch všetkých prímestských liniek v kraji pribudnú letáky s odporúčaním používať ochranné prostriedky a zakázané bude sedieť na sedadlách v prvom rade za vodičom. Informoval o tom v nedeľu BBSK na sociálnej sieti.



"Vyzývame všetkých, ktorí vstupujú do prostriedkov verejnej dopravy, aby používali ochranné prostriedky. Je dôležité chrániť si ústa a nos rúškom, šatkou, šálom či akýmkoľvek kusom látky, ktorý vytvorí mechanickú bariéru medzi sliznicami a vírusom. Akákoľvek ochrana je lepšia ako žiadna," zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter. Cestujúcim tiež odporúča používať ochranné rukavice.



"Pristupujeme i k obmedzeniam, ktoré majú chrániť vodičov prímestskej autobusovej dopravy. Zakázané bude sedieť na štyroch predných sedadlách autobusu, teda hneď za vodičom a v rade vedľa. Ak je to čo len trochu možné, treba obmedziť v autobusoch platby hotovosťou a uprednostniť čipové karty," vyzval Lunter.



Ako zdôraznil, kraj chce pomôcť dopravcom pri obstarávaní ochranných rúšok pre vodičov, ktorými zatiaľ všetci nedisponujú. Má ich šiť sociálny podnik vo Valaskej, ktorý na požiadavky samosprávneho kraja promptne zareagoval a upravil svoju výrobu.