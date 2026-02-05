< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj rozširuje Výzvu farmár
Výzvu kraj spustil pred niekoľkými rokmi a aktuálne je do nej zapojených osem sociálnych podnikov.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) rozširuje Výzvu farmár, ktorej cieľom je zabezpečiť do stredných škôl a zariadení sociálnych služieb (ZZS) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti čerstvé potraviny od lokálnych farmárov. Poľnohospodári a prvovýrobcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom jednoduchého formulára. Informoval o tom predseda kraja Ondrej Lunter.
Výzvu kraj spustil pred niekoľkými rokmi a aktuálne je do nej zapojených osem sociálnych podnikov. Donedávna sa totiž do iniciatívy ako dodávatelia mohli zapojiť len registrované sociálne podniky a chránené dielne prostredníctvom nástrojov verejného obstarávania so sociálnym aspektom.
Nedávno však kraj otvoril iniciatívu aj pre ďalších lokálnych poľnohospodárov, prvovýrobcov a spracovateľov potravín, ktorí sa tak môžu stať dodávateľmi pre krajské inštitúcie. Novela zákona o verejnom obstarávaní totiž priniesla výnimku pre podlimitné dodávky potravín do verejných kuchýň do približne 216.000 eur bez DPH.
„Naším cieľom je rozširovať sieť spoľahlivých lokálnych dodávateľov potravín pre naše zariadenia. S týmto procesom sme začali na jeseň 2025 a aktuálne máme v úzkom výbere 21 nových dodávateľov, ktorých preverujeme,“ uviedol Lunter s tým, že do konca marca plánujú s tými, ktorí splnia stanovené kritériá, uzatvoriť zmluvy.
Záujemcovia o zapojenie do iniciatívy nájdu registračný formulár na webe BBSK https://www.bbsk.sk/vyzva-pre-farmarov-ponohospodarov. Ak splnia podmienky, kraj ich zaradí do katalógu lokálnych dodávateľov. Do iniciatívy sa môžu zapojiť farmári a pestovatelia, prvovýrobcovia a spracovatelia potravín, lokálne a regionálne podniky, registrované sociálne podniky a chránené dielne.
Iniciatíva prináša podľa BBSK benefity všetkým - farmárom, krajským zariadeniam aj regiónu. Kraj už dnes eviduje aj konkrétne výsledky. V roku 2023 krajské školy a zariadenia sociálnych služieb nakúpili od lokálnych dodávateľov potraviny za 53.000 eur, v prvom polroku 2025 to už bolo 261.000 eur. Spolu tak za celé obdobie smerovalo priamo k lokálnym výrobcom viac ako jeden milión eur a podiel lokálnych potravín na celkových nákupoch dosiahol 20 percent.
