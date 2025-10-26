< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj sa opäť pokúša predať kaštieľ pri Lučenci
Pamiatka zostala nevyužívaná po roku 2011, keď sa zavŕšil proces deinštitucionalizácie.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa opäť pokúša predať historický kaštieľ Slatinka pri Lučenci. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP), v minulosti slúžil na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, priestory sú nevyužívané od roku 2011. Minimálnu kúpnu cenu znížili na približne 660.000 eur.
Novogotický kaštieľ pri Lučenci slúžil desaťročia ako sídlo domova sociálnych služieb, ktorý poskytoval starostlivosť ľuďom s mentálnym postihnutím od polovice 20. storočia. Pamiatka zostala nevyužívaná po roku 2011, keď sa zavŕšil proces deinštitucionalizácie a klienti sa z kaštieľa presťahovali do viacerých domov v Lučenci a Vidinej, ktoré im poskytujú väčšiu mieru socializácie a slobody.
BBSK sa kaštieľ v posledných rokoch pokúšal predať alebo prenajať hneď niekoľkokrát. Neúspešná bola aj vlaňajšia súťaž na nájom areálu i následná na odpredaj. V tom čase kraj pamiatku s areálom ponúkal za takmer milión eur.
„Následne BBSK zabezpečil aktualizáciu znaleckého posudku, a to aj s ohľadom na zhoršujúci sa stav nehnuteľnosti. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku je podľa znaleckého posudku z 15. apríla 2025 vo výške 649.540,01 eura a zohľadňuje súčasný stav dlhodobo prebytočného majetku,“ priblížila pre TASR vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková s tým, že v rámci aktuálnej obchodnej verejnej súťaže môžu záujemcovia svoje ponuky predkladať do 6. novembra.
Novogotický kaštieľ v Dolnej Slatinke pri Lučenci postavil v roku 1860 gróf Ladislav Cébrián, od roku 1951 sa v kaštieli začali poskytovať sociálne služby pre deti s mentálnym znevýhodnením. V priľahlom parku s rozlohou približne 4,5 hektára sa nachádzajú viaceré vzácne rastliny.
