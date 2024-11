Banskobystrický kraj sa podľa Slovakia Travel teší stále väčšej obľube

Banská Bystrica 19. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa teší stále väčšej obľube. Počas uplynulých letných prázdnin dosiahol najvyšší nárast počtu ubytovaných návštevníkov. Dlhodobo sa pritom drží na štvrtej priečke medzi krajmi z hľadiska turistických štatistík. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovakia Travel Zuzana Eliášová.



Dodala, že k najobľúbenejším miestam regiónu patrí krajské mesto Banská Bystrica. "Je to najmä Múzeum SNP a tiež šikmá hodinová veža, ktorá je dominantou námestia," objasnila riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.



Rast počtu návštevníkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol viditeľný najmä v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Zvolen a Revúca. "Celkovo sme spokojní, hoci sme ešte na sto percent nevyrovnali rekordné čísla z roku 2019. Na druhej strane, tržby ubytovacích zariadení už rekordný rok 2019 prekonali," zhodnotil výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč. Doplnil, že stále je tiež významným trendom sezónnosť, ktorú sa snažia systematicky zmierňovať. Podľa neho je to tiež globálny trend, keď majú návštevníci viacero kratších výletov namiesto jednej dlhej dovolenky. Čo sa týka zahraničných návštevníkov, z celkového počtu tvoria približne 15 percent, v niektorých lokalitách a ubytovacích zariadeniach však ich počet dosahuje 30 až 40 percent.



Podľa Slovakia Travel stredné Slovensko ukrýva klenoty, ako Španiu dolinu, Vodný hrad Hronsek, množstvo cyklotrás a turistických chodníkov i možnosti na zimné športy. "Obľúbené sú hrad Ľupča i zrúcanina Pustý hrad. Návštevníkov očarí aj Kremnica, kde môžu navštíviť Múzeum mincí a medailí i Banské múzeum štôlňa Andrej," poznamenala.



Podotýka, že novinkami sú napríklad dobudovanie podzemných expozícií v Krupine i otvorenie vstupnej brány s oddychovým priestorom do vinárskej osady Stará Hora v Sebechleboch. "Ponuku doplní nový autobus pre lyžiarov pod Krížnu vo Veľkej Fatre, kde sa po mnohých rokoch vracia do prevádzky vlek," uzavrela riaditeľka Slovakia Travel.