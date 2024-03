Banskobystrický kraj sa zapája do projektu Vráťme knihy do škôl

Banská Bystrica 2. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa zapája do projektu Vráťme knihy do škôl, ktorého cieľom je motivovať deti a študentov čítať, ale aj písať. Súťaž je určená pre materské, základné i stredné školy.



Ako informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, projekt má po celom Slovensku už veľa priaznivcov a tento rok sa k nemu pripája aj BBSK. Okrem celoslovenského kola bude kraj po ukončení súťaže zo zapojených škôl a škôlok losovať aj regionálnych víťazov jednotlivých kategórií, vyhodnotí tiež najaktívnejšiu strednú školu.



Iniciatívu víta aj predseda BBSK Ondrej Lunter. "Vziať do ruky knihu je jednoducho vždy dobrý nápad a presne to je posolstvom súťaže Vráťme knihy do škôl. Verím, že šikovné deti a študenti z nášho kraja sa schuti začítajú či dokonca pustia do vlastnej tvorby," poznamenal.



Princíp súťaže je podľa Štepánekovej jednoduchý. Stačí si prečítať ľubovoľnú knihu a napísať o nej text v rozsahu minimálne pol a maximálne dvoch normostrán. Čitateľ v ňom má objasniť, prečo si vybral práve túto knihu a čo mu dielo prinieslo.



Škôlkari nakreslia obrázok s pomocou učiteľa či rodiča. Žiaci prvého stupňa základných škôl môžu poslať buď text, alebo obrázok. V súťaži sa neposudzuje literárna kvalita príspevkov, dôležité je čítať. Z doručených príspevkov sa víťazi pre jednotlivé kategórie určujú žrebovaním.



Novinkou aktuálneho ročníka je súťaž v písaní mikropoviedok. Tie majú mať rozsah jednej až dvoch normostrán a vyhodnotí ich odborná porota v rámci celoslovenského kola. Uzávierka súťaže je 1. apríla.