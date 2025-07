Banskobystrický kraj schválil 1,4 milióna eur na projekty

Banská Bystrica 1. júla (TASR) - Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v utorok schválilo spolufinancovanie piatich projektov, na ktoré chce kraj získať dotácie v celkovej výške viac ako 1,4 milióna eur. Krajskí poslanci odobrili modernizáciu viacerých škôl i vznik seniorského inovačného hubu s názvom SeniorInoHub. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z oddelenia komunikácie BBSK.



Z piatich projektov, ktorých spolufinancovanie krajské zastupiteľstvo schválilo, sú štyri zamerané na modernizáciu stredných škôl. Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote získa vďaka projektu za vyše 384.000 eur novú exteriérovú enviroučebňu i zrekonštruované školské športovisko, Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici chce za takmer 229.000 eur modernizovať svoju koncertnú sálu a materiálno-technické vybavenie učební.



Gymnázium J. Chalupku v Brezne plánuje zrevitalizovať ihrisko a zmodernizovať odborné učebne so zameraním na prírodné vedy. Z európskych fondov a zdrojov BBSK chce na tento účel využiť vyše 250.000 eur. Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene chce zas investovať do fyzikálnych a elektrotechnických laboratórií, digitálnych učební i športoviska, celková výška projektu predstavuje 345.000 eur.



Krajskí poslanci na júlovom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK schválili aj spolufinancovanie Seniorského inovačného hubu SeniorInoHub. Ten má vzniknúť v rámci projektu partnerských organizácií, do ktorého sa okrem BBSK zapojila Nadácia SOCIA, Trnavská univerzita či Inštitút aktívneho bývania ako hlavný žiadateľ dotácie. Spoločným cieľom je hľadať a zavádzať inovatívne riešenia, ktoré pomôžu lepšie zvládať dôsledky starnutia populácie. Na vznik SeniorInoHubu chce BBSK z európskych zdrojov získať približne 250.000 eur.



„Teší ma, že ako kraj investujeme nielen do kvality vzdelávania na našich školách, ale aj do riešení, ktoré reagujú na meniacu sa demografiu. Starnutie populácie je výzva, ktorá sa týka nás všetkých a práve inovácie, spolupráca a dôraz na konkrétne potreby ľudí môžu priniesť zmysluplné zmeny,“ skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.