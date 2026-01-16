< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj schválil ďalšie kroky k výstavbe nových ZSS
Druhým pripravovaným projektom je výstavba nového ZSS Marína v Krupine, ktoré má poskytovať celoročnú špecializovanú starostlivosť pre 40 prijímateľov sociálnych služieb.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. januára (TASR) - Banskobystrickí krajskí poslanci vo štvrtok (15. 1.) schválili ďalšie kroky vedúce k výstavbe nových zariadení sociálnych služieb (ZSS). Ide o dve špecializované zariadenia v Krupine a v obci Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica. Informovala o tom Vanesa Čierna z oddelenie komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
„Krajské zariadenia sociálnych služieb nielen modernizujeme a rekonštruujeme, ale aj budujeme takpovediac na zelenej lúke. Schválené kroky nás posúvajú bližšie k výstavbe dvoch ZSS, ktoré v regiónoch citeľne chýbajú,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že ide o investíciu do dostupnosti, kvality a dôstojnosti starostlivosti pre ľudí, ktorí ju potrebujú najviac.
Vo Svätom Antone vznikne špecializované ZSS s kapacitou 40 miest, určené pre ľudí s duševnými ochoreniami, ako sú Alzheimerova choroba či rôzne formy demencie, ako aj pre osoby s telesným postihnutím, napríklad Parkinsonovou chorobou. Krajskí poslanci schválili kúpu pozemku, na ktorom má byť nové zariadenie postavené. Kraj pozemok odkúpi od obce Svätý Anton za 128.000 eur. Čierna priblížila, že kúpa pozemku je pre kraj výhodná aj v tom, že umožňuje následnú refundáciu týchto výdavkov z externých zdrojov.
Druhým pripravovaným projektom je výstavba nového ZSS Marína v Krupine, ktoré má poskytovať celoročnú špecializovanú starostlivosť pre 40 prijímateľov sociálnych služieb. Projekt reaguje na výrazný nedostatok kapacít v špecializovaných zariadeniach v rámci Banskobystrického kraja. Zároveň ide o projekt, ktorý kraj v roku 2024 prevzal od ZSS Marína a opätovne rozhýbal po tom, ako sa jeho realizácia v minulosti zasekla.
„V roku 2020 bola podpísaná zmluva o dielo na výstavbu nového ZSS Marína, avšak vysúťažená firma si neplnila zmluvné záväzky, a preto zariadenie od zmluvy odstúpilo. Úrad BBSK projekt prevzal, vyhlásil nové verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a aktuálne čakáme na vydanie stavebného povolenia,“ vysvetlil Ján Michalský, riaditeľ odboru sociálnych vecí a sociálnych politík Úradu BBSK.
Zastupiteľstvo BBSK schválilo predloženie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 3,61 milióna eur. Z tejto sumy je 3,44 milióna eur určených na samotnú výstavbu zariadenia a 167.000 eur na obstaranie technického vybavenia. Po schválení úveru zo ŠFRB bude nasledovať samotná realizácia stavby.
„Krajské zariadenia sociálnych služieb nielen modernizujeme a rekonštruujeme, ale aj budujeme takpovediac na zelenej lúke. Schválené kroky nás posúvajú bližšie k výstavbe dvoch ZSS, ktoré v regiónoch citeľne chýbajú,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že ide o investíciu do dostupnosti, kvality a dôstojnosti starostlivosti pre ľudí, ktorí ju potrebujú najviac.
Vo Svätom Antone vznikne špecializované ZSS s kapacitou 40 miest, určené pre ľudí s duševnými ochoreniami, ako sú Alzheimerova choroba či rôzne formy demencie, ako aj pre osoby s telesným postihnutím, napríklad Parkinsonovou chorobou. Krajskí poslanci schválili kúpu pozemku, na ktorom má byť nové zariadenie postavené. Kraj pozemok odkúpi od obce Svätý Anton za 128.000 eur. Čierna priblížila, že kúpa pozemku je pre kraj výhodná aj v tom, že umožňuje následnú refundáciu týchto výdavkov z externých zdrojov.
Druhým pripravovaným projektom je výstavba nového ZSS Marína v Krupine, ktoré má poskytovať celoročnú špecializovanú starostlivosť pre 40 prijímateľov sociálnych služieb. Projekt reaguje na výrazný nedostatok kapacít v špecializovaných zariadeniach v rámci Banskobystrického kraja. Zároveň ide o projekt, ktorý kraj v roku 2024 prevzal od ZSS Marína a opätovne rozhýbal po tom, ako sa jeho realizácia v minulosti zasekla.
„V roku 2020 bola podpísaná zmluva o dielo na výstavbu nového ZSS Marína, avšak vysúťažená firma si neplnila zmluvné záväzky, a preto zariadenie od zmluvy odstúpilo. Úrad BBSK projekt prevzal, vyhlásil nové verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a aktuálne čakáme na vydanie stavebného povolenia,“ vysvetlil Ján Michalský, riaditeľ odboru sociálnych vecí a sociálnych politík Úradu BBSK.
Zastupiteľstvo BBSK schválilo predloženie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 3,61 milióna eur. Z tejto sumy je 3,44 milióna eur určených na samotnú výstavbu zariadenia a 167.000 eur na obstaranie technického vybavenia. Po schválení úveru zo ŠFRB bude nasledovať samotná realizácia stavby.