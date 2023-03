Banskobystrický kraj schválil strategický dokument k verejnej doprave

Banská Bystrica 30. marca (TASR) – Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) schválilo vo štvrtok strategický dokument kraja Plán dopravnej obslužnosti, od ktorého si sľubuje zlepšenie verejnej dopravy. Ako zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter, je to dôležitý míľnik na ceste k integrovanému dopravnému systému.



"Nový systém organizácie dopravy prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov, pretože doprava bude dostupnejšia a lepšie zorganizovaná. Prispeje tiež k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov tak, aby sme za vynaložené peniaze dostali čo najviac úžitku pre ľudí," konštatoval šéf kraja.



Organizácia autobusovej dopravy v kraji sa začne meniť od roku 2024 a bude sa realizovať v piatich etapách. Prvým okresom je Veľký Krtíš, v ďalších rokoch prídu na rad ostatné.



"Doprava bude po novom organizovaná do prehľadných liniek, čo významne zlepší prehľadnosť nového systému tak, ako to poznáme z regiónov, kde tieto systémy už fungujú. Liniek bude 190, z toho 36 nadregionálnych, ktoré spoja najvýznamnejšie sídla v našom a aj v susedných krajoch vrátane cezhraničného spojenia s Maďarskom," dodal Lunter.



Kraj zavedie pravidelnú taktovú dopravu, čo má cestujúcim priniesť výhody v podobe ľahšieho zapamätania si odchodov či zjednodušenia prestupov. Novými linkami sa zvýši dostupnosť v území a skrátia sa cestovné časy.