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Banskobystrický kraj spolu s Maďarskom priniesol hasičom novú techniku
Novú techniku, ktorú zabezpečili pre dobrovoľných hasičov a záchranné zložky, môže vidieť verejnosť v areáli Múzea SNP počas piatka do 15.00 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spolu s partnermi zo Slovenska a Maďarska zaobstaral vďaka cezhraničnému Programu Interreg Maďarsko - Slovensko novú techniku, ktorú využijú dobrovoľní hasiči, záchranári a ďalšie zložky. Pomôže im rýchlejšie a efektívnejšie zasahovať pri požiaroch, povodniach či mimoriadnych udalostiach. Výsledky projektu Zvýšenie pripravenosti HU-SK regiónov na riadenie rizík súvisiacich s katastrofami predstavili v piatok v Banskej Bystrici predseda BBSK Ondrej Lunter a predseda maďarskej Novohradskej župy Nándor Skuczi.
Ako obaja pripomenuli, projekt #riskfire prispeje k väčšej bezpečnosti obyvateľov na oboch stranách hranice. Novú techniku, ktorú zabezpečili pre dobrovoľných hasičov a záchranné zložky, môže vidieť verejnosť v areáli Múzea SNP počas piatka do 15.00 h.
„Tento projekt bol potrebný ako soľ, pretože udalosti, na ktoré dobrovoľné hasičské zbory obcí (DHZO) reagujú, sú pre klimatickú zmenu stále častejšie a intenzívnejšie, či už sú to veterné smršte alebo intenzívne povodne, prípadne suchá. Peniaze sú určené pre ľudí, ktorí chránia naše životy, majetky a pomáhajú im k tomu, aby túto prácu vedeli robiť ešte lepšie,“ zdôraznil Lunter.
Okrem iného vyzdvihol iniciatívu šéfa Novohradskej župy, že sa pridal do partnerstva a spoločnými silami pripravili projekt a požiadali o finančné prostriedky z EÚ. Celkový rozpočet projektu #riskfire predstavoval 1,3 milióna eur, pričom viac ako milión eur bol financovaný z európskych zdrojov. Spolufinancovanie BBSK bolo 50.000 eur.
„Prostredníctvom tohto projektu sme vyjadrili našu snahu, zabezpečiť bezpečný život pre obyvateľov BBSK a Novohradskej župy. Práve vďaka dobrovoľným hasičom je to možné. V strede Maďarska, ako aj v strede Slovenska sme odkázaní jeden na druhého,“ konštatoval Skuczi.
Podľa riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Dušana Hancka projekt výrazne prispel k skvalitneniu materiálno-technického vybavenia DHZO, ktoré sú súčasťou zložiek integrovaného záchranného systému v SR.
Kraj viacerým DHZO zabezpečil 13 prívesov určených na zásahy po veternej smršti, štyri prívesy pre núdzové ubytovanie a dva prívesy vybavené ako mobilné sanitné jednotky. Technika je rozmiestnená strategicky tak, aby dokázala pokryť celé územie BBSK a bola dostupná v čo najkratšom čase v prípade mimoriadnej udalosti.
Ako obaja pripomenuli, projekt #riskfire prispeje k väčšej bezpečnosti obyvateľov na oboch stranách hranice. Novú techniku, ktorú zabezpečili pre dobrovoľných hasičov a záchranné zložky, môže vidieť verejnosť v areáli Múzea SNP počas piatka do 15.00 h.
„Tento projekt bol potrebný ako soľ, pretože udalosti, na ktoré dobrovoľné hasičské zbory obcí (DHZO) reagujú, sú pre klimatickú zmenu stále častejšie a intenzívnejšie, či už sú to veterné smršte alebo intenzívne povodne, prípadne suchá. Peniaze sú určené pre ľudí, ktorí chránia naše životy, majetky a pomáhajú im k tomu, aby túto prácu vedeli robiť ešte lepšie,“ zdôraznil Lunter.
Okrem iného vyzdvihol iniciatívu šéfa Novohradskej župy, že sa pridal do partnerstva a spoločnými silami pripravili projekt a požiadali o finančné prostriedky z EÚ. Celkový rozpočet projektu #riskfire predstavoval 1,3 milióna eur, pričom viac ako milión eur bol financovaný z európskych zdrojov. Spolufinancovanie BBSK bolo 50.000 eur.
„Prostredníctvom tohto projektu sme vyjadrili našu snahu, zabezpečiť bezpečný život pre obyvateľov BBSK a Novohradskej župy. Práve vďaka dobrovoľným hasičom je to možné. V strede Maďarska, ako aj v strede Slovenska sme odkázaní jeden na druhého,“ konštatoval Skuczi.
Podľa riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Dušana Hancka projekt výrazne prispel k skvalitneniu materiálno-technického vybavenia DHZO, ktoré sú súčasťou zložiek integrovaného záchranného systému v SR.
Kraj viacerým DHZO zabezpečil 13 prívesov určených na zásahy po veternej smršti, štyri prívesy pre núdzové ubytovanie a dva prívesy vybavené ako mobilné sanitné jednotky. Technika je rozmiestnená strategicky tak, aby dokázala pokryť celé územie BBSK a bola dostupná v čo najkratšom čase v prípade mimoriadnej udalosti.