Banskobystrický kraj spúšťa nábor lekárov do ambulancií

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce v regiónoch, kde podľa štatistík najviac chýbajú všeobecní lekári pre dospelých, pediatri a vybraní špecialisti, zamestnať ich vo vlastných krajských ambulanciách. Strategický zámer pre nábor lekárov schválilo vo štvrtok Zastupiteľstvo BBSK. Informoval o tom predseda kraja Ján Lunter s tým, že lekárom ponúkajú atraktívne podmienky.



"Situácia s lekármi je zlá a reálne hrozí, že ľudí nebude mať kto liečiť. V slovenskom zdravotníctve je nedostatok všeobecných lekárov a v najbližších rokoch bude tento nedostatok ešte výraznejší v dôsledku ich vysokého priemerného veku. Ten je u všeobecných lekárov pre dospelých 59 rokov a u všeobecných lekárov pre deti a dorast 60 rokov," zdôvodnil Lunter.



Záujemcom, ktorí prídu ordinovať do vybraných regiónov, BBSK ponúka nadštandardný plat, pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, moderne zariadenú ambulanciu bez ďalších vstupných nákladov, ubytovanie alebo príspevok na bývanie, služobné auto aj mobilný telefón a rovnako úhradu ďalšieho vzdelávania či vybavenie potrebných administratívnych úkonov. "Takto chceme zaplniť biele miesta na mape a zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov," zdôraznil Lunter.



Podľa vedúceho oddelenia zdravotníctva úradu Martina Caudta priamo v kraji je viac ako 30 percent všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast vo veku nad 65 rokov.



"Lekárov, ktorí sa rozhodnú ukončiť svoju činnosť, najmä v lokalitách mimo hlavných aglomerácií, je veľmi ťažké nahradiť. V dôsledku toho primárna zdravotná starostlivosť pre občanov prestáva byť geograficky a časovo dostupná. To by sme radi zmenili," konštatoval Caudt.



Všeobecní lekári pre dospelých aktuálne chýbajú vo všetkých okresoch BBSK. Najviac neobsadených miest je v okresoch Banská Bystrica (11), Rimavská Sobota (6) a Brezno (5). Lekári pre deti a dorast chýbajú najmä v okresoch Rimavská Sobota (7), Brezno (4) a Veľký Krtíš (4). Medzi najnedostatkovejších špecialistov patria oční lekári, detskí psychiatri či neurológovia.