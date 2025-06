Banskobystrický kraj spustí na školách projekt odborných stretnutí

Banská Bystrica 30. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v snahe zvýšiť bezpečnosť na školách spustí pilotný koordinačno-informačný projekt, v rámci ktorého sa budú pravidelne stretávať a komunikovať rôzne inštitúcie. Kraj v reakcii na zistenia Generálnej prokuratúry (GP) SR v súvislosti s tragickou udalosťou v škole v Spišskej Starej Vsi pripravuje aj ďalšie kroky, ktoré majú pomôcť podobným situáciám predchádzať. Na pondelňajšej tlačovej konferencii o tom informoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



„Tak ako sú veci nastavené v tejto krajine, tak ako funguje, respektíve nefunguje kooperácia medzi jednotlivými inštitúciami, to spôsobuje tragédie. Nemáme fungujúci systém pre krízové prípady a krízové situácie,“ skonštatoval Lunter.



V rámci zvýšenia bezpečnosti na školách plánuje BBSK spustiť pilotný koordinačno-informačný projekt spoločných osobných stretnutí, v rámci ktorého sa budú stretávať zástupcovia škôl, regionálnych centier poradenstva a prevencie, sociálnej kurately a polície. Podobný systém prevencie podľa kraja funguje napríklad v Belgicku.



„Pôjde o stretnutia, kde budú tieto inštitúcie konzultovať hraničné alebo rizikové kauzy, aby sme sa uistili, že žiadny zo študentov, ktorí má takéto prejavy, nevypadol zo systému starostlivosti a vzájomnej informovanosti,“ vysvetlil Lunter.



Pilotný projekt plánuje BBSK spustiť v prvej fáze v dvoch okresoch. Prvým má byť Banskobystrický okres, kde už má kraj skúsenosti so spoluprácou s jednotlivými inštitúciami. Druhý okres bude vybratý na základe štatistík z ročného fungovania krajského projektu prevencie šikany. Za jeden rok BBSK dostal 20 hlásení o rôznych incidentoch na školách, najčastejšie išlo o napadnutia učiteľov, prípady fyzického násilia či udalosti, pri ktorých študent doniesol do školy nejakú zbraň, a to napríklad nôž.



BBSK chce v rámci zvýšenia bezpečnosti na školách realizovať aj ďalšie konkrétne kroky. Pre nedostatočnú komunikáciu inštitúcií plánuje predseda kraja rozposlať všetkým školám osobnú výzvu, aby ho školy v prípade, že majú prípady rizikového správania študentov, s ktorými si nevedia pomôcť samy alebo im nepomáhajú príslušné inštitúcie, bezodkladne informovali.



„Čas je podstatný. Z rôznych príčin sa na Slovensku nekoná vždy dosť pohotovo a dostatočne pružne,“ uviedol Lunter. Ako dodal, iniciovať bude aj samostatný zákon, ktorý by zlepšil a urýchlil koordináciu a komunikáciu jednotlivých inštitúcií pri riešení agresívneho správania na školách. „Dnes chýba v systéme konkrétna inštitúcia, konkrétna osoba, ktorá sa aktívne zaujíma o to, či sa o týchto študentov niekto stará,“ vysvetlil predseda BBSK.



Kroky, ktoré majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na školách, chce BBSK realizovať v súvislosti s januárovou tragédiou na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, kde pri útoku študenta zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy.



Generálna prokuratúra SR zistila v súvislosti s tragédiou viaceré nedostatky. Pochybenia zaznamenala pri prestupe útočníka z gymnázia v Lučenci na školu v Spišskej Starej Vsi aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V súvislosti s prestupom žiaka malo lučenecké gymnázium predložiť gymnáziu v Spišskej Starej Vsi neúplnú dokumentáciu, v ktorej chýbali informácie o negatívnom, agresívnom a inak nevhodnom správaní sa žiaka. Predseda BBSK začiatkom júna informoval, že riaditeľka lučeneckého gymnázia pre pochybenie školy nebude pokračovať vo funkcii.