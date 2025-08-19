< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj spustí projekt na zvýšenie bezpečnosti na školách
Banská Bystrica 19. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce svoj pilotný projekt zameraný na zvýšenie bezpečnosti na školách spustiť od začiatku nového školského roka. Koordinačno-informačné stretnutia rôznych inštitúcií plánuje v prvej fáze organizovať v dvoch okresoch. Pre TASR to uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.
Pilotný projekt s cieľom zvýšiť bezpečnosť na školách predstavil BBSK koncom júna. Pozostávať má z koordinačno-informačných stretnutí zástupcov škôl, regionálnych centier poradenstva a prevencie, sociálnej kurately a polície. Podobný systém prevencie podľa kraja funguje napríklad v Belgicku.
„Od septembra by sme chceli spustiť fungovanie takejto skupiny v okrese Banská Bystrica. Budeme hovoriť o konkrétnych prípadoch študentov, ktorí majú problematické a agresívne správanie. Budeme sa uisťovať, že je tu výmena informácií a niekto sa o nich stará, aby nezáujmom nevznikla situácia, keď sa takýto študent radikalizuje a dôjde ku kritickému chovaniu,“ vysvetlil Lunter.
BBSK plánuje projekt v pilotnej fáze realizovať v dvoch okresoch. Okrem Banskej Bystrice to má byť jeden z okresov na juhu kraja, kde je počet problematických prípadov podľa kraja vyšší. Stretnutia zástupcov dotknutých inštitúcií chce BBSK v druhom okrese spustiť do konca roka.
BBSK tiež koncom júna vyzval jednotlivé školy, aby kraj bezodkladne informovali v prípade, že evidujú výskyt rizikového správania študentov, s ktorým si nevedia pomôcť samy alebo im nepomáhajú príslušné inštitúcie. Regionálna samospráva chce tiež iniciovať prijatie samostatného zákona, ktorý by zlepšil a urýchlil koordináciu a komunikáciu jednotlivých inštitúcií pri riešení agresívneho správania na školách.
„Napriek tomu, že momentálne sa novelizuje školský zákon a sú v ňom viaceré dobré zlepšenia, stále to nie sú komplexné zmeny. Potrebujeme samostatný zákon, ktorý bude medzirezortný a bude tému riešiť komplexne,“ uviedol Lunter.
Kroky, ktoré majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na školách, chce BBSK realizovať v reakcii na januárovú tragédiu na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, kde pri útoku študenta zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy.
Generálna prokuratúra SR zistila v súvislosti s tragédiou viaceré nedostatky. Pochybenia zaznamenala pri prestupe útočníka z gymnázia v Lučenci na školu v Spišskej Starej Vsi aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V súvislosti s prestupom žiaka malo lučenecké gymnázium predložiť gymnáziu v Spišskej Starej Vsi neúplnú dokumentáciu, v ktorej chýbali informácie o negatívnom, agresívnom a inak nevhodnom správaní sa žiaka. Predseda BBSK začiatkom júna informoval, že riaditeľka lučeneckého gymnázia pre pochybenie školy nebude pokračovať vo funkcii.
