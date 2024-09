Banskobystrický kraj spustil mobilnú aplikáciu na nahlasovanie šikany

Na snímke minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (HLAS-SD) sa prihovára k študentom počas otvorenia školského roka 2024/2025 na Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30, v Banskej Bystrici 2. septembra. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 2. septembra (TASR) - Ministerstvo školstva a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spúšťajú od nového školského roka na 20 stredných školách v kraji pilotný projekt pre riešenie šikany. V mobilnej aplikácii môže každý študent anonymne nahlásiť jej prejavy, či už ako obeť alebo svedok, a bezpečne komunikovať so školským podporným tímom. Škola bude postupovať podľa krízového semaforu, ktorý jej poskytne jasné návody a vyhodnotenie. Počas otvorenia školského roka na Strednej odbornej škole informačných technológií v Banskej Bystrici o tom informovali minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a predseda BBSK Ondrej Lunter.Ako zdôraznil Drucker, bezpečné prostredie na školách je jednou z kľúčových priorít jeho rezortu. Nahlásiť šikanu nie je hanba a "podrazáctvo", ale je to vyspelosť.konštatoval minister.Podľa Luntera audit kraja priniesol alarmujúce výsledky. "" zdôvodnil Lunter, prečo kraj iniciatívne vstúpil do projektu.Manuál, ktorý bol vytvorený v spolupráci s ministerstvom školstva, obsahuje praktické rady a pokyny pre školy pre riešenie šikany. Do konca roka budú všetky školy v pôsobnosti BBSK preškolené, aby vedeli účinne identifikovať a riešiť prípady šikany.," podčiarkol Lunter.Testovanú aplikáciu "Nenech to být" (NNTB), ktorá umožňuje študentom anonymne nahlasovať prejavy šikany, založili v roku 2017 v Česku traja spolužiaci na gymnáziu, ktorí nevedeli, ako čeliť šikanovaniu. Odvtedy sa NNTB rozšírila na každú tretiu školu v ČR.