Banskobystrický kraj už má dokumentáciu cyklotrasy R. Sobota - Poltár

Rimavská Sobota/Poltár 20. novembra (TASR) – Projektovú dokumentáciu na plánovanú cyklotrasu z Rimavskej Soboty do Poltára už Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) od zhotoviteľa prevzal a všetky s tým súvisiace povolenia bude mať v dohľadnej dobe. TASR to potvrdila krajská hovorkyňa Lenka Štepáneková, podľa ktorej je celý projekt v objeme zhruba 5,5 milióna eur členený na etapy.



„Termín začatia a ukončenia prác závisí od nájdenia zdrojov, predpoklad je marec 2021 až november 2022. Aktuálne pracujeme na príprave podkladov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Zároveň čakáme na ďalšie podobné výzvy,“ priblížila Štepáneková.



Ako doplnila, súčasne hľadajú možnosti zapojenia aktívnych občanov, dobrovoľníkov, prípadne sociálneho podniku na prečistenie začiatočnej časti cyklotrasy na približne šesťkilometrovom úseku. „Tá by sa tak mohla využívať na gravel či MTB jazdenie ešte skôr, ako by sa vybudovala finálna asfaltová povrchová úprava. Od koncového úseku je totiž možné napojenie na lesné a poľné cesty smerom na Ožďany alebo na opačnú stranu na cestu Márie Szécsi a hrebeňom až na Veľký Bučeň,“ vysvetlila hovorkyňa.



Cyklocesta z Rimavskej Soboty do Poltára má viesť po telese bývalej železničnej trate, ktorá bola v roku 2007 zrušená. Zatiaľ je hotový iba krátky úsek od Školskej ulice v Rimavskej Sobote po mestskú časť Včelinec, ktorý samospráva a BBSK odovzdali do užívania v roku 2015. Na prípravu projektovej dokumentácie zvyšných úsekov vyčlenili krajskí poslanci v tohtoročnom rozpočte 110.000 eur.