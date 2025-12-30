< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj v tomto roku začal s viacerými rekonštrukciami
BBSK v tomto roku ukončil aj rekonštrukciu zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. decembra (TASR) - Aj v zložitých podmienkach sa darí posúvať Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) dopredu konkrétnymi riešeniami. Opäť sú to projekty, ktoré nielen v kraji, ale na celom Slovensku nemajú obdobu. Rok 2025 tak zhodnotil predseda BBSK Ondrej Lunter. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia kraja.
Dodala, že otvorili dve pediatrické ambulancie v Brezne, ambulanciu všeobecného lekára v Revúcej a diabetologicko-endokrinologickú ambulanciu v Banskej Bystrici. „Ako zriaďovateľ troch stredných zdravotníckych škôl kraj zároveň od budúceho školského roka otvorí viac tried v odbore praktická sestra,“ objasnila.
BBSK v tomto roku ukončil rekonštrukciu zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Na obnovu za viac ako 2,4 milióna eur získal prostriedky z plánu obnovy. Rekonštrukcia v celkovej hodnote viac ako 800.000 eur z rozpočtu kraja sa týka Novohradského múzea a galérie v Lučenci. V tomto roku sa začala realizovať aj investícia do cestnej infraštruktúry v Krupinskom okrese. Práce prebiehajú takmer na 24 kilometroch ciest, 11 mostoch a 47 priepustoch. Celková hodnota projektu presahuje 11 miliónov eur a financujú ho najmä z európskych zdrojov.
V tomto roku sa začala aj rekonštrukcia športového areálu Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene za viac ako 920.000 eur. Rovnako obnovujú i Zariadenie sociálnych služieb Detvan v Detve za viac ako 1,8 milióna eur z plánu obnovy. Práce sa týkajú aj bývalého gymnázia na sídlisku Sekier-Lipovec vo Zvolene. Z chátrajúcej budovy vznikne polyfunkčné centrum. Projekt je v hodnote 8,6 milióna eur.
Na Horehroní dokončili prvú etapu rekonštrukcie cesty na Kráľovu hoľu. Úsek medzi obcou Šumiac a Predným sedlom je v dĺžke viac ako 6,3 kilometra. Kraj sa zaoberal aj rodinnou cestičkou medzi Banskou Bystricou a Sliačom. „Začala sa výstavba 1,3-kilometrového úseku, ktorý spojí vodácke pohostinstvo vo Vlkanovej s centrom obce a povedie popri rieke Hron,“ zhrnula Čierna. Investícia vo výške 439.000 eur je financovaná najmä z plánu obnovy.
