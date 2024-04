Banskobystrický kraj vďaka eurofondom zmodernizoval školy

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) - V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa v uplynulých mesiacoch podarilo komplexne zmodernizovať osem stredných škôl, kraj na projekty za viac ako 33 miliónov eur získal financie z európskych zdrojov. Dlhodobým cieľom kraja je zvýšiť počet kvalitne pripravených absolventov, ktorí sa zamestnajú vo vyštudovanom odbore v rámci Banskobystrického kraja. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Finančné prostriedky na modernizáciu stredných odborných škôl (SOŠ) získal BBSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions. Z európskych financií sa tak v prvej fáze podarilo realizovať projekty na odborných školách v Detve, Tornali, Lučenci, Rimavskej Sobote, Banskej Štiavnici a na trojici škôl v Banskej Bystrici. Zamerané boli na stavebné práce a na zabezpečenie materiálovo-technologického vybavenia, v ôsmich školách bolo podľa hovorkyne kraja celkovo preinvestovaných viac ako 33 miliónov eur.



Najväčšia investícia poputovala do Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, kde v rámci dvoch projektov smerovalo viac ako 7,1 milióna eur. V rámci jedného z nich v škole vzniká i nové moderné vzdelávacie technologické centrum so zameraním na IKT, elektrotechniku a mechanickú a inžiniersku stránku výroby. Druhá najväčšia investícia, a to viac ako 6,2 milióna eur, išla do Lučenca. Zameraná bola na komplexnú rekonštrukciu oboch areálov SOŠ hotelových služieb a dopravy.



Projekty BBSK boli okrem rekonštrukcie jednotlivých škôl zamerané najmä na modernizáciu vzdelávania a vybavenie odborných učební. V priestoroch Spojenej školy vo Vlkanovej tak napríklad vzniklo moderné centrum zamerané na elektromobilitu, v SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici zas okrem novovybavených učební na výuku lesníctva pribudli aj špeciálne lesné stroje vrátane lanovky na sústreďovanie dreva v neprístupných terénoch. V SOŠ Pod Bánošom bol projekt zameraný na kompletnú rekonštrukciu horárne a hospodárskej budovy na učebne pre budúcich včelárov, v SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote boli zmodernizované odborné dielne a pribudla i nová garáž pre agrotechniku.



BBSK verí, že modernizácia stredného školstva v horizonte piatich až desiatich rokov pomôže zvýšiť počet študentov v odboroch požadovaných trhom práce a počet absolventov SOŠ, ktorí sa zamestnajú vo vyštudovanom alebo príbuznom odbore v rámci kraja. "Veríme, že k všetkým cieľom zásadne prispeje táto skoková modernizácia dielní a učební, ktorou doháňame obrovský investičný dlh, ktorý sa na týchto školách za roky nakumuloval," skonštatovala Štepáneková s tým, že bez možnosti čerpať európske zdroje by sa kraju školy v takomto rozsahu modernizovať nepodarilo.