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Banskobystrický kraj vďaka úveru a grantu zmodernizuje infraštruktúru
Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera tieto finančné zdroje umožnia urýchliť investície, ktoré budú mať hmatateľný vplyv na život ľudí v regióne.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zmodernizuje infraštruktúru - od ciest až po školy, vďaka úveru od Európskej investičnej banky (EIB) vo výške 20 miliónov eur a grantu Európskej únie (EÚ) vo výške päť miliónov eur. Vyplýva to z vyjadrení zástupcov EIB a BBSK.
„BBSK použije úver od EIB spolu so sprievodným grantom EÚ na podporu udržateľnejšieho rozvoja a hospodárskej odolnosti. Geograficky najväčší kraj z ôsmich krajov Slovenska, v ktorom žije viac ako 600.000 ľudí, v rámci tohto financovania podporí približne sto projektov,“ informoval za EIB Václav Vohlídal.
Program financovania zahŕňa modernizáciu zariadení sociálnej starostlivosti v Krupine a vo Svätom Antone a škôl v Banskej Bystrici a vo Zvolene, ako aj rekonštrukciu cesty, ktorá spája Banskú Bystricu s lyžiarskym strediskom Šachtičky.
„Starnúca infraštruktúra a rastúci tlak na verejné služby sú výzvy, ktoré vidíme v Banskej Bystrici a podobných prechodných regiónoch v celej EÚ,“ konštatoval viceprezident EIB Marek Mora. „Pri určovaní toho, ako čo najlepšie skombinovať naše financovanie s inými zdrojmi financovania, ako sú napríklad granty Únie, je preto dôležité spolupracovať s orgánmi miestnej samosprávy,“ vysvetlil Mora.
Projekty sa budú realizovať v priebehu nasledujúcich štyroch rokov a majú byť prínosom pre všetky okresy kraja, ktorý zaberá približne pätinu územia Slovenska a má viac než 2000 kilometrov ciest druhej a tretej triedy.
BBSK sa stal prvým slovenským krajom, ktorý využije úverový nástroj EÚ pre verejný sektor zameraný na podporu investícií v regiónoch EÚ, ktoré sú najviac zasiahnuté prechodom na klimatickú neutralitu.
„Grant Únie prispeje k regionálnej transformácii BBSK,“ doplnila riaditeľka Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie Paloma Aba Garrote. „Zlepší sa regionálny a mestský rozvoj pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo,“ dodala.
Prostredníctvom úveru EIB a grantu Únie sa urýchli realizácia regionálneho investičného programu v hodnote približne 36,5 milióna eur.
„Spravodlivá transformácia znamená investovať do služieb a infraštruktúry, na ktoré sa ľudia každodenne spoliehajú,“ uviedla riaditeľka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku Emma Toledano. „Vďaka týmto investíciám budú mať obyvatelia kraja ľahší prístup k službám, ktoré potrebujú, pričom sa zlepšia aj cestovné spojenia v celom regióne,“ pripomenula Toledano.
Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera tieto finančné zdroje umožnia urýchliť investície, ktoré budú mať hmatateľný vplyv na život ľudí v regióne.
„O toto financovanie súťažia projekty z celej Európy a slovenské regionálne orgány sú len zriedkavo úspešné pri jeho získavaní. Potvrdzuje to, že naše projekty sú kvalitné, že vieme efektívne využívať európske finančné nástroje v prospech nášho regiónu, a že zodpovedne hospodárime s verejnými prostriedkami,“ zdôraznil Lunter.
„BBSK použije úver od EIB spolu so sprievodným grantom EÚ na podporu udržateľnejšieho rozvoja a hospodárskej odolnosti. Geograficky najväčší kraj z ôsmich krajov Slovenska, v ktorom žije viac ako 600.000 ľudí, v rámci tohto financovania podporí približne sto projektov,“ informoval za EIB Václav Vohlídal.
Program financovania zahŕňa modernizáciu zariadení sociálnej starostlivosti v Krupine a vo Svätom Antone a škôl v Banskej Bystrici a vo Zvolene, ako aj rekonštrukciu cesty, ktorá spája Banskú Bystricu s lyžiarskym strediskom Šachtičky.
„Starnúca infraštruktúra a rastúci tlak na verejné služby sú výzvy, ktoré vidíme v Banskej Bystrici a podobných prechodných regiónoch v celej EÚ,“ konštatoval viceprezident EIB Marek Mora. „Pri určovaní toho, ako čo najlepšie skombinovať naše financovanie s inými zdrojmi financovania, ako sú napríklad granty Únie, je preto dôležité spolupracovať s orgánmi miestnej samosprávy,“ vysvetlil Mora.
Projekty sa budú realizovať v priebehu nasledujúcich štyroch rokov a majú byť prínosom pre všetky okresy kraja, ktorý zaberá približne pätinu územia Slovenska a má viac než 2000 kilometrov ciest druhej a tretej triedy.
BBSK sa stal prvým slovenským krajom, ktorý využije úverový nástroj EÚ pre verejný sektor zameraný na podporu investícií v regiónoch EÚ, ktoré sú najviac zasiahnuté prechodom na klimatickú neutralitu.
„Grant Únie prispeje k regionálnej transformácii BBSK,“ doplnila riaditeľka Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie Paloma Aba Garrote. „Zlepší sa regionálny a mestský rozvoj pri súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov a prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo,“ dodala.
Prostredníctvom úveru EIB a grantu Únie sa urýchli realizácia regionálneho investičného programu v hodnote približne 36,5 milióna eur.
„Spravodlivá transformácia znamená investovať do služieb a infraštruktúry, na ktoré sa ľudia každodenne spoliehajú,“ uviedla riaditeľka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku Emma Toledano. „Vďaka týmto investíciám budú mať obyvatelia kraja ľahší prístup k službám, ktoré potrebujú, pričom sa zlepšia aj cestovné spojenia v celom regióne,“ pripomenula Toledano.
Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera tieto finančné zdroje umožnia urýchliť investície, ktoré budú mať hmatateľný vplyv na život ľudí v regióne.
„O toto financovanie súťažia projekty z celej Európy a slovenské regionálne orgány sú len zriedkavo úspešné pri jeho získavaní. Potvrdzuje to, že naše projekty sú kvalitné, že vieme efektívne využívať európske finančné nástroje v prospech nášho regiónu, a že zodpovedne hospodárime s verejnými prostriedkami,“ zdôraznil Lunter.