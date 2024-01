Banskobystrický kraj vlani zriadil tri ambulancie

Banská Bystrica 3. januára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v roku 2023 zrealizoval viacero investičných projektov. Zriadiť sa mu podarilo trojicu nových krajských ambulancií, dokončená bola premena Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej a obnovou prešla aj takmer 35 kilometrov dlhá cesta medzi Utekáčom a Čiernym Balogom. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Rok 2023 bol podľa Banskobystrického kraja poznačený zvyšovaním cien za energie, infláciou či opatreniami vlády, ktoré negatívne ovplyvnili financie samospráv. "Rozvoj kraja sa nesmie zastaviť ani v ťažkých časoch. Som nesmierne rád, že vďaka dobrej spolupráci, nasadeniu šikovných ľudí a efektívnemu využívaniu európskych fondov a podobných mechanizmov náš kraj kráča ďalej a púšťa sa aj do nových výziev," skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



V oblasti budovania infraštruktúry pre cyklistov sa BBSK vlani podarilo novou takmer 30 kilometrov dlhou cyklotrasou prepojiť okresné mestá Rimavská Sobota a Poltár. V rámci rekonštrukcie ciest zas kraj vyzdvihuje ukončenie dlhoočakávanej obnovy cesty medzi Utekáčom a Čiernym Balogom.



"Do 34,5 kilometra dlhého úseku kraj investoval viac ako 13,8 milióna eur, z toho viac ako 10,4 milióna sa mu podarilo získať z európskych peňazí. Okrem samotnej vozovky prešlo obnovou aj 14 mostov, 131 priepustov a pribudlo tu viac ako 20 kilometrov nových zvodidiel," priblížila Štepáneková.



V oblasti zdravotníctva BBSK pokračoval v zriaďovaní krajských ambulancií, v minulom roku pribudla ambulancia všeobecnej lekárky v Haliči, kardiologická ambulancia v Revúcej aj všeobecná lekárska ambulancia v Banskej Bystrici. Kraj tiež rozbehol krajský rezidenčný program pre pediatrov, ktorým chce cieliť na čerstvých absolventov lekárskych fakúlt.



BBSK v roku 2023 investoval aj do sociálnej oblasti. Dokončená bola obnova bytovky v areáli Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši za vyše 900.000 eur. Krajskí poslanci tiež schválili predaj bývalého stredoškolského internátu v Brezne za polovicu ceny znaleckého posudku, v ktorom chce mesto vybudovať nové nájomné byty.



Významné projekty BBSK v minulom roku realizoval aj v kultúrnej oblasti. "V Revúcej vlani finišovala výnimočná premena budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia na zážitkové múzeum s názvom Litterra. Kraj v lete 2023 predstavil podobu novej budovy, ktorú pre potreby Centra tradičnej kultúry plánuje postaviť v Detve," priblížila Štepáneková. Ako pripomenula, v roku 2023 sa kraju v spolupráci s mestom Banská Bystrica podarilo uspieť v dražbe objektu Domu kultúry v Banskej Bystrici, spoločným zámerom samospráv je jeho komplexná rekonštrukcia.