Banskobystrický kraj vyčlenil na kultúrne podujatia 700.000 eur

Banská Bystrica 6. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyčlenil na podporu kultúrnych podujatí v mestách a obciach kraja pre tento rok sumu 700.000 eur. Finančné prostriedky sú alokované na jednotlivé okresy a budú o nich rozhodovať poslanci Zastupiteľstva BBSK z týchto okresov. Informoval o tom vo štvrtok v Banskej Bystrici predseda BBSK Ondrej Lunter.



"Napriek tomu, v akej situácii sa ocitli samosprávy po nájazdoch predchádzajúcich vlád na ich rozpočty, napriek inflácii a vysokým cenám energií sme sa rozhodli, že vyčleníme sumu 700.000 eur na podporu kultúrnych podujatí. Môžu o ne žiadať mestá, obce, cirkvi i občianske združenia," konštatoval Lunter s tým, že žiadosti už majú na úrade a spustili procesy na to, aby mohli peniaze prerozdeliť.



Ako šéf kraja zdôraznil, vďaka podpore ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa podarilo dosiahnuť vrátenie finančných prostriedkov, ktoré im vlani na základe "úplne absurdných argumentov" zobrali za niektoré eurofondové projekty.



"Máme tak finančné prostriedky v rozpočte, s ktorými sme nepočítali. Bavíme sa o sume 700.000 eur, ktoré teraz chceme vrátiť do regiónov, aby tam mohli organizovať kultúrne podujatia. Kultúra ľudí spája a naša spoločnosť to potrebuje," dodal Lunter.