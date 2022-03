Banskobystrický kraj vyčlenil na podporu utečencov 250.000 eur

Banská Bystrica 3. marca (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyčlenil 250.000 eur z rozpočtu na podporu utečencov z Ukrajiny, ktorí prichádzajú do kraja a potrebujú pomoc. Jednohlasne o tom rozhodli vo štvrtok krajskí poslanci na zasadnutí v Banskej Bystrici a zároveň prijali vyhlásenie, v ktorom odsudzujú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine a označujú ju za barbarský čin. Informoval o tom podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Kraj sa podieľa na všestrannej pomoci utečencom v ich tragickej situácii. Za prvý, najdôležitejší krok považuje vytvorenie ubytovacích kapacít, aby mali kde bývať, mali teplo a stravu. V súčasnosti má k dispozícii viac než 260 miest na ich internátoch či už v Brezne, Revúcej, Fiľakove alebo Zvolene a podľa Luntera to nebude mať vplyv na vyučovací proces študentov. Do Fiľakova sa už presúva skupina 60 matiek s deťmi, ktoré tam majú byť vo štvrtok ubytované.



Ako podpredseda BBSK zdôraznil, prúdia k nám aj hendikepovaní ľudia z Ukrajiny. Spoločne s organizáciami, ktoré sa zameriavajú na sociálnu starostlivosť, majú 190 miest v zariadeniach kraja – v Banskej Bystrici, Veľkom Krtíši, Brezne, v Tornali alebo v Lučenci, kde im vedia poskytnúť odbornú pomoc.



Kraj vyčlenil tím ľudí, aby vytvárali aktivity na zvládnutie vlny utečencov. Dokáže vytvoriť dodatočné kapacity až 1000 miest na svojich internátoch s tým, že stredoškolákom by sa upravilo vyučovanie, respektíve by im posilnili linky, ktoré by ich denne vozili do škôl.



„Ak by došlo ku krízovému scenáru, dokázali by sme našich vyše 40 telocviční prispôsobiť pre potreby núdzového bývania,“ zdôraznil Lunter.