Banskobystrický kraj vyčlenil peniaze na vzdelávanie chudobných detí

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporí projekty, ktoré budú zamerané na rozvoj vedomostí, sociálnych a komunikačných zručností detí z chudobných rodín a marginalizovaných komunít. Počas vyše roka trvajúcej pandémie nového koronavírusu totiž mnohé nemali pre chýbajúce technické vybavenie prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. TASR o tom informoval Marek Mačica z oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



Maximálna výška podpory na jeden projekt je 8500 eur, kraj celkovo na túto výzvu vyčlenil 42.000 eur. Uzávierka predkladania projektov je do 30. apríla. Do výzvy sa môžu zapojiť právnické alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ako i obce a mestá či akreditovaný subjekt, ktorý robí opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.



"Kraj podporí projekty, ktoré budú zamerané na rozvoj vedomostí detí napríklad v podobe letných škôl. Rovnako projekty zamerané na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností, talentov a zdravého sebavedomia detí či ich kreativity a tvorivého potenciálu," priblížila riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK Denisa Nincová.



Ako zdôraznila, výzva je prioritne určená sociálnym pracovníkom a organizáciám, ktoré pracujú s deťmi z chudobných rodín a marginalizovaných komunít.



"Pandémia nového koronavírusu okrem zdravotných problémov prináša so sebou i problémy v oblasti vzdelávania mladých ľudí. Najzasiahnutejšie sú práve deti z chudobných rodín. Zabezpečenie vzdelávania je pritom cesta, ktorá im môže pomôcť vymaniť sa z generačnej chudoby. Verím, že touto výzvou dopomôžeme deťom k rozvoju ich vedomostí a zručností v ťažkej dobe a dáme im šancu na lepšiu budúcnosť," reagoval predseda BBSK Ján Lunter.



Bližšie informácie o výzve a podmienky sú dostupné na webovej stránke BBSK.