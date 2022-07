Banskobystrický kraj vyzýva vládu na zmenu vyplácania z Envirofondu

Banská Bystrica 1. júla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vyzýva vládu SR, aby prehodnotila rozdeľovanie financií z Environmentálneho fondu. Žiada vyššie príspevky pre strategické podniky, ktorých prevádzka je energeticky náročná a negatívne ich ovplyvňuje nárast cien energií. Envirorezort tvrdí, že novelu zákona má pripravenú, prioritou je však využiť financie na ochranu životného prostredia.



"Vyspelé krajiny, ktoré chcú strategické podniky na svojom území udržať, im ponúkajú kompenzáciu z výnosu získaného dražbou emisných kvót cez Environmentálny fond. V priemere takto do priemyslu vracajú až 18 percent výnosu," uviedol predseda BBSK Ján Lunter na piatkovej tlačovej konferencii. Ako dodal, na Slovensku zákon túto hranicu stanovuje vo výške 7,5 percenta.



BBSK vyzýva vládu, aby zamedzila významným hospodárskym škodám a urýchlene zákon o obchodovaní s emisnými kvótami novelizovala. Kraj pre strategické podniky žiada rovnaké podmienky, aké majú výrobcovia v iných európskych krajinách.



Na území Banskobystrického kraja sa podľa vedenia kraja nachádzajú tri energeticky náročné podniky, ktorých sa situácia so zvyšovaním nákladov na energie bytostne dotýka. Ide o hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom, papierenský podnik SHP Harmanec a Železiarne Podbrezová.



Podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera spoločnosti pri súčasných podmienkach len ťažko konkurujú výrobcom z krajín, pre ktoré neplatí legislatíva o obchodovaní s emisnými kvótami, a hrozí, že Slovensko o strategické podniky príde. "Zažili sme to pri koronakríze, že sa rozpadá globálny dodávateľský reťazec. Niektoré komodity je veľmi dôležité udržať v našich rukách," dodal podpredseda BBSK.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pre TASR uviedlo, že Environmentálny fond v súčasnosti disponuje iba menej ako 30 percentami zo sumy, ktorú štát každý rok vyberie obchodovaním s emisnými kvótami. Ministerstvo však tvrdí, že má hotový návrh zákona, ktorý prinesie zvýšenie podielu financií vo fonde, čo by umožnilo zvažovať aj zvýšenie štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky. Prioritou rezortu je však využiť prostriedky na ochranu životného prostredia.



"Novela zákona, pokiaľ príde k dohode s Ministerstvom financií SR, zabezpečí Envirofondu viac peňazí, ktoré chce MŽP využiť najmä na budovanie kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd, zberných dvorov, ale tiež na akútne potrebné zatepľovanie verejných budov. V praxi to prinesie znižovanie emisií skleníkových plynov, zvyšovanie energetickej účinnosti a tiež náhradu doteraz užívaných fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie," uviedlo ministerstvo.