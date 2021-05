Banskobystrický kraj z eurofondov zrekonštruoval okolo 500 km ciest

Banská Bystrica 22. mája (TASR) – Počas 20-ročnej existencie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) nikto nevykonal centrálnu inventarizáciu nehnuteľného majetku kraja tak, aby mohol byť efektívne spravovaný a kontrolovaný občanmi. Konštatoval to šéf kraja Ján Lunter po ostatnom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK, ktoré po vlaňajšej detailnej pasportizácii Úradom BBSK prijalo strategický dokument o nakladaní s nevyužívaným majetkom. V tejto súvislosti však Lunter zdôraznil, že podobne zanedbané boli ďalšie oblasti, napríklad projektová príprava rekonštrukcií ciest či čerpanie eurofondov.



„Nastavili sme nadštandardné pravidlá verejného obstarávania. Vybudovali sme komplet nové oddelenie na čerpanie eurofondov. Počas prvých troch rokov sa nám podarilo získať takmer 40 miliónov eur na projekty z eurofondov a ďalších asi 80 miliónov eur je v procese schvaľovania. Za predchádzajúceho vedenia kraja to bola nula,“ konštatoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Podľa neho ročný rozpočet kraja je okolo 200 miliónov eur, ide preto o významnú finančnú injekciu do majetku BBSK.



„Investície z eurofondov je vidieť napríklad pri opravách ciest. Doteraz sa nám v kraji podarilo zrekonštruovať zhruba 500 kilometrov ciest a minimálne ďalších 200 kilometrov urobíme do konca volebného obdobia,“ zdôraznil podpredseda kraja.