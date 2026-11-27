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Banskobystrický kraj žiada úpravy reformy sociálnych služieb
Lunter žiada ministerstvo o urýchlené rokovania so samosprávami, ročné prechodné obdobie a moratórium na sankcie.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Reforma financovania sociálnych služieb, ktorá má začať platiť od 1. januára 2027, môže zvýšiť finančnú záťaž seniorov a obcí a ohroziť dostupnosť opatrovateľskej služby. Upozornil na to v piatok predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v reakcii uviedlo, že reformu pripravovalo tri roky v pracovnej skupine so zastúpením samospráv a poskytovatelia mali potrebné informácie dlhodobo.
Lunter žiada ministerstvo o urýchlené rokovania so samosprávami, ročné prechodné obdobie a moratórium na sankcie. Za problematické považuje najmä administratívne povinnosti, krátke lehoty na registráciu klientov, nastavenie príspevkov a nedostatok času na prípravu zmien.
Podľa predsedu sa po novom prenáša povinnosť registrácie na samotných odkázaných ľudí. Seniori si tak budú musieť vybraného poskytovateľa nahlásiť osobne alebo elektronicky, kým doteraz túto administratívu zabezpečoval poskytovateľ sociálnej služby. „Štát očakáva, že osamelý, často chorý senior zvládne zložité posudkové konania na úradoch práce a taktiež obsluhu virtuálnych účtov,“ upozornil.
Za problém považuje aj sedemdňovú lehotu, v ktorej sa musí poskytovateľ zaregistrovať v informačnom systéme. „Predstavme si situáciu v malej obci, keď ak to starosta nestihne, tak jednoducho ohrozí daného klienta, že o tento príspevok príde,“ uviedol.
Lunter poukázal aj na výšku príspevkov, ktoré sa majú určovať podľa stupňa odkázanosti. Ako príklad uviedol klienta v najvyššom stupni odkázanosti, na ktorého starostlivosť sú reálne náklady 1800 eur mesačne. Podľa informácií, ktoré dostal z terénu, by mal po novom dostať príspevok 1040 eur. Jeho doplatok by sa tak mal zvýšiť z doterajších 300 na takmer 800 eur. V dôsledku zmien podľa neho hrozí aj prepúšťanie opatrovateliek.
Podpredsedníčka BBSK Božena Kováčová upozornila na finančné dosahy reformy na malé obce. Podľa nej majú obce povinnosť prispievať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, pričom pri domácej opatrovateľskej službe ide o 4,80 eura za hodinu. Uviedla príklad obce s 300 obyvateľmi, ktorá by za dve opatrovateľky mala ročne zaplatiť 17.800 eur. Jej celkový ročný rozpočet pritom predstavuje 117.800 eur.
Kováčová zároveň upozornila, že zmeny sa netýkajú iba seniorov, ale aj rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Samosprávy podľa nej nedostali v dostatočnom predstihu informácie potrebné na prípravu všeobecne záväzných nariadení (VZN). BBSK preto pripravuje pre obce vzory nariadení, ktoré im chce poslať počas víkendu, aby ich mohli zverejniť do 30. novembra.
Lunter zdôraznil, že samosprávy nie sú proti reforme, žiadajú však jej úpravu tak, aby neohrozila klientov ani poskytovateľov. Okrem ročného prechodného obdobia a moratória na sankcie požaduje garanciu financovania a valorizáciu príspevkov v nadväznosti na rast minimálnej mzdy opatrovateliek. Za potrebnú považuje aj pomoc úradníkov priamo v teréne pri vybavovaní administratívy.
Ministerstvo práce v reakcii uviedlo, že reformu financovania sociálnych služieb pripravovalo tri roky v pracovnej skupine, v ktorej mali zastúpenie aj predstavitelia vyšších územných celkov združení v SK8, miest a obcí. Základná legislatíva bola podľa neho schválená už pred rokom, preto mali všetci poskytovatelia vrátane VÚC, miest a obcí potrebné informácie dlhodobo.
Rezort zároveň pripomenul, že predsedovia samosprávnych krajov vrátane Luntera na spoločnej tlačovej konferencii ocenili kompromis dosiahnutý medzi SK8 a MPSVR SR pri financovaní neverejných pobytových zariadení. Informačnú kampaň pre odkázaných ľudí aj poskytovateľov spustil 16. novembra 2026 prostredníctvom odborných webinárov.
„Ak pán Lunter hovorí o partnerstve medzi štátom a samosprávami, tak to partnerstvo si vyžaduje korektnosť na oboch stranách,“ uviedlo ministerstvo. Zároveň vyjadrilo spokojnosť s tým, že aj samosprávy vnímajú reformu financovania sociálnych služieb ako významný krok v prospech odkázaných ľudí.
Lunter žiada ministerstvo o urýchlené rokovania so samosprávami, ročné prechodné obdobie a moratórium na sankcie. Za problematické považuje najmä administratívne povinnosti, krátke lehoty na registráciu klientov, nastavenie príspevkov a nedostatok času na prípravu zmien.
Podľa predsedu sa po novom prenáša povinnosť registrácie na samotných odkázaných ľudí. Seniori si tak budú musieť vybraného poskytovateľa nahlásiť osobne alebo elektronicky, kým doteraz túto administratívu zabezpečoval poskytovateľ sociálnej služby. „Štát očakáva, že osamelý, často chorý senior zvládne zložité posudkové konania na úradoch práce a taktiež obsluhu virtuálnych účtov,“ upozornil.
Za problém považuje aj sedemdňovú lehotu, v ktorej sa musí poskytovateľ zaregistrovať v informačnom systéme. „Predstavme si situáciu v malej obci, keď ak to starosta nestihne, tak jednoducho ohrozí daného klienta, že o tento príspevok príde,“ uviedol.
Lunter poukázal aj na výšku príspevkov, ktoré sa majú určovať podľa stupňa odkázanosti. Ako príklad uviedol klienta v najvyššom stupni odkázanosti, na ktorého starostlivosť sú reálne náklady 1800 eur mesačne. Podľa informácií, ktoré dostal z terénu, by mal po novom dostať príspevok 1040 eur. Jeho doplatok by sa tak mal zvýšiť z doterajších 300 na takmer 800 eur. V dôsledku zmien podľa neho hrozí aj prepúšťanie opatrovateliek.
Podpredsedníčka BBSK Božena Kováčová upozornila na finančné dosahy reformy na malé obce. Podľa nej majú obce povinnosť prispievať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, pričom pri domácej opatrovateľskej službe ide o 4,80 eura za hodinu. Uviedla príklad obce s 300 obyvateľmi, ktorá by za dve opatrovateľky mala ročne zaplatiť 17.800 eur. Jej celkový ročný rozpočet pritom predstavuje 117.800 eur.
Kováčová zároveň upozornila, že zmeny sa netýkajú iba seniorov, ale aj rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Samosprávy podľa nej nedostali v dostatočnom predstihu informácie potrebné na prípravu všeobecne záväzných nariadení (VZN). BBSK preto pripravuje pre obce vzory nariadení, ktoré im chce poslať počas víkendu, aby ich mohli zverejniť do 30. novembra.
Lunter zdôraznil, že samosprávy nie sú proti reforme, žiadajú však jej úpravu tak, aby neohrozila klientov ani poskytovateľov. Okrem ročného prechodného obdobia a moratória na sankcie požaduje garanciu financovania a valorizáciu príspevkov v nadväznosti na rast minimálnej mzdy opatrovateliek. Za potrebnú považuje aj pomoc úradníkov priamo v teréne pri vybavovaní administratívy.
Ministerstvo práce v reakcii uviedlo, že reformu financovania sociálnych služieb pripravovalo tri roky v pracovnej skupine, v ktorej mali zastúpenie aj predstavitelia vyšších územných celkov združení v SK8, miest a obcí. Základná legislatíva bola podľa neho schválená už pred rokom, preto mali všetci poskytovatelia vrátane VÚC, miest a obcí potrebné informácie dlhodobo.
Rezort zároveň pripomenul, že predsedovia samosprávnych krajov vrátane Luntera na spoločnej tlačovej konferencii ocenili kompromis dosiahnutý medzi SK8 a MPSVR SR pri financovaní neverejných pobytových zariadení. Informačnú kampaň pre odkázaných ľudí aj poskytovateľov spustil 16. novembra 2026 prostredníctvom odborných webinárov.
„Ak pán Lunter hovorí o partnerstve medzi štátom a samosprávami, tak to partnerstvo si vyžaduje korektnosť na oboch stranách,“ uviedlo ministerstvo. Zároveň vyjadrilo spokojnosť s tým, že aj samosprávy vnímajú reformu financovania sociálnych služieb ako významný krok v prospech odkázaných ľudí.