Banskobystrický kraj získa pozemok pre sociálne služby v Svätom Antone
Starosta Svätého Antona Martin Kminiak priblížil, že predmetný pozemok sa nachádza v centre obce a je situovaný v peknom prostredí.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) aktuálne nadobúda pozemok od obce Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica, na ktorom má vyrásť nové zariadenie sociálnych služieb (ZSS). Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pre TASR uviedla, že ešte v tomto roku chce BBSK začať projektové práce a získať potrebné povolenia na výstavbu zariadenia.
Starosta Svätého Antona Martin Kminiak priblížil, že predmetný pozemok sa nachádza v centre obce a je situovaný v peknom prostredí. Umiestnenie nového zariadenia do Svätého Antona vníma pozitívne, prinesie nové pracovné príležitosti pri jeho realizácii i po jeho otvorení a tiež rozšíri ponuku služieb pre obyvateľov.
Kúpu pozemku za 128.000 eur schválili krajskí poslanci ešte na januárovom rokovaní krajského zastupiteľstva. „V súčasnosti sú podpísané kúpnopredajné zmluvy, čiže čaká sa už len na zavkladovanie pozemku pre BBSK a vyplatenie finančných prostriedkov na základe zmlúv, ktoré máme spolu podpísané,“ dodal Kminiak.
Čierna priblížila, že nové zariadenie bude určené pre ľudí s duševnými ochoreniami, ako sú Alzheimerova choroba či rôzne formy demencie, ako aj pre osoby s telesným postihnutím, napríklad Parkinsonovou chorobou. Jeho kapacita bude 40 miest. „Výstavba zariadenia bude financovaná cez Štátny fond rozvoja bývania a dotácie ministerstva dopravy, respektíve z iných mimorozpočtových zdrojov,“ doplnila.
Starosta Svätého Antona Martin Kminiak priblížil, že predmetný pozemok sa nachádza v centre obce a je situovaný v peknom prostredí. Umiestnenie nového zariadenia do Svätého Antona vníma pozitívne, prinesie nové pracovné príležitosti pri jeho realizácii i po jeho otvorení a tiež rozšíri ponuku služieb pre obyvateľov.
Kúpu pozemku za 128.000 eur schválili krajskí poslanci ešte na januárovom rokovaní krajského zastupiteľstva. „V súčasnosti sú podpísané kúpnopredajné zmluvy, čiže čaká sa už len na zavkladovanie pozemku pre BBSK a vyplatenie finančných prostriedkov na základe zmlúv, ktoré máme spolu podpísané,“ dodal Kminiak.
Čierna priblížila, že nové zariadenie bude určené pre ľudí s duševnými ochoreniami, ako sú Alzheimerova choroba či rôzne formy demencie, ako aj pre osoby s telesným postihnutím, napríklad Parkinsonovou chorobou. Jeho kapacita bude 40 miest. „Výstavba zariadenia bude financovaná cez Štátny fond rozvoja bývania a dotácie ministerstva dopravy, respektíve z iných mimorozpočtových zdrojov,“ doplnila.