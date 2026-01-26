Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Banskobystrický kraj získal 4,5 milióna eur na obnovu budovy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Budova na Komenského ulici v minulosti slúžia na potreby stredného odborného učilišťa, neskôr aj ako dočasné sídlo krajského súdu.

Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) získal približne 4,5 milióna eur na rekonštrukciu administratívnej budovy na Komenského ulici v Banskej Bystrici. Objekt bude v budúcnosti slúžiť na potreby Úradu BBSK a krajských organizácií.

Predpokladaný začiatok stavebných prác je vo februári 2026. Rekonštrukcia by mala trvať približne jeden a pol roka. V súčasnosti nie sú priestory budovy využívané, preto nebude potrebné dočasné presťahovanie žiadnych užívateľov ani nájomcov,“ priblížila pre TASR Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie BBSK.

BBSK získal na obnovu administratívnej budovy na Komenského ulici z európskych zdrojov približne 4,5 milióna eur v rámci výzvy zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných objektoch. Komplexnú rekonštrukciu objektu bude na základe výsledkov verejného obstarávania realizovať spoločnosť ODU - trade.

Budova na Komenského ulici v minulosti slúžia na potreby stredného odborného učilišťa, neskôr aj ako dočasné sídlo krajského súdu. V období pandémie ochorenia COVID-19 kraj v objekte zriadil veľkokapacitné očkovacie centrum. Objekt má po rekonštrukcii sídliť na potreby Úradu BBSK, keďže niektoré odbory a oddelenia úradu aktuálne sídlia v budovách v prenajatých priestoroch.
