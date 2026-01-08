< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj získal financie na obnovu Ebeczkého kúrie
Autor TASR
Hajnáčka 8. januára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) získal financie na obnovu historickej Ebeczkého kúrie v obci Hajnáčka v okrese Lučenec. Zanedbaná národná kultúrna pamiatka sa vďaka cezhraničnému projektu premení na návštevnícke centrum Geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád. Práce na obnove kúrie by sa mali začať ešte tento rok. Na tlačovej konferencii o tom vo štvrtok informoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
Na záchrane historickej kúrie v Hajnáčke pracoval BBSK niekoľko rokov, v roku 2024 zanedbanú pamiatku spolu s priľahlými budovami a pozemkami kúpil od súkromného vlastníka za 145.000 eur. Aktuálne bol kraj spolu s ďalšími slovenskými i maďarskými partnermi úspešný s cezhraničným projektom a na obnovu pamiatky získal financie z európskych zdrojov v rámci programu Interreg.
„Ak všetko dobre pôjde, práce začnú už v lete tohto roku. Celkový rozpočet tohto projektu je 3,9 milióna eur, z toho dva milióny idú na stavebné práce pre samotnú kúriu. Z kúrie vznikne návštevnícke centrum pre geopark, ktorý je unikátny svojou prírodou aj historickými príbehmi, ktoré spájajú tento región a tieto dve krajiny,“ uviedol Lunter.
Z Ebeczkého kúrie vznikne po komplexnej rekonštrukcii návštevnícke centrum Geoparku UNESCO Novohrad-Nógrád, ktorý je jediným UNESCO geoparkom na Slovensku. Celkovo zahŕňa 28 obcí v Banskobystrickom kraji a 64 obcí v Maďarsku, charakteristický a významný je napríklad paleontologickými nálezmi, geológiou či sopečnými štruktúrami.
„Chceme tu robiť aj prezentácie, možno nejakú malú stálu expozíciu, panelové výstavy o konkrétnych témach geoparku, ale možno predávať aj nejaké regionálne produkty, možno robiť nejaké malé prednášky a podobne,“ priblížil myšlienku využitia návštevníckeho centra po jeho dokončení predseda Záujmového združenia Geopark Novohrad.Nógrád a primátor Fiľakova Attila Agócs.
Miestna samospráva si od obnovy a záchrany Ebeczkého kúrie sľubuje najmä rozvoj cestovného ruchu a vyšší počet návštevníkov. Aktuálne v obci evidujú ročne približne 1000 turistov, ktorí prichádzajú najmä kvôli niekdajšiemu hradu Hajnáčka. Informačné a návštevnícke centrum pre návštevníkov však v dedine doposiaľ chýbalo.
„Nemali sme zázemie, kde by sme turistov mohli privítať. Máme tu paleontologické nálezisko, ktoré je významné v rámci Slovenska a s touto budovou by sme eventuálne mohli mať aj nejaké výstavy. Máme tu aj nálezisko zafírov. Všade v okolí, v múzeách od Egru po Budapešť, dokonca vo Viedni, sú vystavené kostné nálezy, ale my tu v Hajnáčke o tom iba rozprávame, takže by sme boli radi, keby aj niečo takéto sa tu mohlo zrealizovať,“ skonštatoval starosta obce Ivan Poprocký.
Ebeczkého kúria v Hajnáčke je klasicistický objekt zo začiatku 19. storočia. Súčasťou areálu je okrem vidieckej kúrie aj sklad poľnohospodárskych produktov, sklad obilia a vrátnica. Jednotlivé objekty sú dlhodobo nevyužívané a sú v zlom stavebno-technickom stave. Zámerom kraja je v budúcnosti okrem kúrie zrevitalizovať a obnoviť aj zvyšné stavby a okolie.
