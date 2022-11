Banskobystrický kraj získal na rozvoj NP Muránska planina 1,5 mil. eur

Banská Bystrica 9. novembra (TASR) – Organizácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) získali na rozvoj Národného parku (NP) Muránska planina viac ako 1,5 milióna eur. Tri projekty podporené z plánu obnovy sú zamerané na tvorbu a budovanie značky NP, rozvoj cykloturistiky i obnovu Coburgovského parku v Pohorelskej Maši. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Najviac financií z trojice projektov, a to viac ako 845.000 eur, získala obnova historického Coburgovského park, žiadateľom bola Rozvojová agentúra BBSK. Park sa nachádza v severnej časti Muránskej planiny v miestnej časti obce Pohorelá s názvom Pohorelská Maša a je súčasťou tematickej kultúrnej trasy Coburgovská železná cesta.



"V rámci tohto projektu bude revitalizovaná parková zeleň, obnovené pôvodné chodníky, vybudované osvetlenie, osadené lavičky, koše, infopanely a ďalšia drobná infraštruktúra," priblížila riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Janka Pálková.



Súčasťou revitalizácie Coburgovského parku bude aj architektonické riešenie vstupnej brány, pôvodného mosta ponad rieku Hron a rekonštrukcia existujúceho mostíka ponad vodný kanál. V parku tiež pribudne záhradný pavilón a náznaková rekonštrukcia pôvodnej železničnej zastávky, ktorá bola v minulosti súkromnou zastávkou pre aristokraciu.



Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer v koordinácii s Rozvojovou agentúrou BBSK a Správou NP Muránska planina zas bola úspešná so žiadosťou o financie na projekt týkajúci sa tvorby a budovania značky NP. Cieľom je vytvoriť z územia konkurencieschopnú destináciu cestovného ruchu, na tento účel pôjde z plánu obnovy viac ako 273.000 eur.



Tretí z podporených projektov je zameraný na udržateľný rozvoj cykloturistiky, Rozvojová agentúra BBSK naň získala viac ako 434.000 eur. Hlavné aktivity projektu budú smerovať k rozvoju cykloturistických trás na území NP tak, aby zostala zachovaná biodiverzita.



"Projekt zahŕňa aj tvorbu dátovej základne pre manažment návštevníka a komplexnú koordináciu rozvoja cykloturistiky v súlade so zásadami rozvoja udržateľného cestovného ruchu," doplnila Ľudmila Elexová z tímu spracovateľov koncepčných a strategických dokumentov Rozvojovej agentúry BBSK.



BBSK skonštatoval, že podanie projektov na rozvoj NP Muránska planina bolo prirodzeným vyústením aktivít, ktoré kraj dlhodobo realizuje s cieľom podpory udržateľného rozvoja regiónov a diverzifikácie aktivít v chránených územiach. Kraj má v tomto smere spracovanú i Koncepciu rozvoja prírodného cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji do roku 2030 a finalizuje tiež Stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina do roku 2030.



Ministerstvo životného prostredia z plánu obnovy podporilo na území NP Muránska planina v rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu 15 projektov v celkovej sume viac ako 8,8 milióna eur. Trinásť projektov za viac ako 8,6 milióna eur podporil rezort s rovnakým cieľom aj v NP Poloniny.