Banskobystrický kraj získal peniaze na centrá starostlivosti
Autor TASR
Banská Bystrica 20. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) získal viac ako štyri milióny eur na ďalšie fungovanie centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti (CISZS). Centrá tak budú mať zabezpečené financovanie na ďalšie obdobie tri a pol roka. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková.
Prácou centier je denné riešenie sociálnych situácií, sprevádzanie ľudí k lekárom alebo na úrady či zapožičanie zdravotníckych pomôcok klientom. Za dva roky fungovania pomohli podľa kraja stovkám seniorom, ľuďom so zdravotným postihnutím a v krízových situáciách.
CISZS fungujú v desiatich mikroregiónoch a 138 obciach BBSK. Vznikli ako projekt kraja v spolupráci so združeniami obcí. „Reaguje na starnutie populácie a rastúci dopyt po sociálnej starostlivosti. Terénne služby centier umožňujú klientom zostať doma čo najdlhšie, a tým zmierňujú tlak na pobytové zariadenia sociálnych služieb,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.
Vedúca oddelenia sociálnych projektov BBSK a odborná garantka projektu Denisa Nincová dodala, že centrá za posledné dva roky poskytli takmer 9000 sociálnych poradenstiev. Bolo to i viac než 6000 intervencií zameraných na podporu zdravia. „Takmer dvom stovkám seniorov sprostredkovali službu monitorovania a signalizácie potrebnej pomoci, SOS náramky, ktoré pomohli pri 26 vážnych prípadoch,” konštatovala.
Banskobystrický samosprávny kraj získal viac ako 4,3 milióna eur z výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
