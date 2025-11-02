< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj získal uznanie za opatrenia
Pri prezentácii štúdie ocenili jej autori viaceré aktivity, ktoré kraj už niekoľko rokov realizuje.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý sa ako jediný na Slovensku zapojil do medzinárodného projektu OECD Talent Booster Mechanism, získal uznanie od odborníkov za systematické opatrenia pomáhajúce zmierniť odlev obyvateľov a podporiť rozvoj regiónu. TASR o tom informovala odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.
Odborníci OECD od začiatku roka 2024 úzko spolupracovali s Úradom BBSK, aby v pripravovanej štúdii zohľadnili nielen demografické zmeny, ale aj mechanizmy a kompetencie krajskej a štátnej správy. Pri prezentácii štúdie ocenili jej autori viaceré aktivity, ktoré kraj už niekoľko rokov realizuje. Ide o Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, reformu školstva, centrá pre mladých Space či projekt Integrovaného dopravného systému BBSK Bez prekážok do školy, ktorý zlepšuje dochádzku žiakov základných škôl.
„Robíme všetko pre to, aby sa tu oplatilo žiť, pracovať aj študovať. Na rozdiel od iných projektov tu neuvidíme výsledky našej práce hneď, ale až o niekoľko rokov. Som rád, že aj odborníci z OECD potvrdili, že naša snaha má zmysel a sme na dobrej ceste,“ reagoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
Štúdia obsahuje odporúčania v oblastiach ako viacúrovňové riadenie verejnej správy a financie, územné plánovanie a verejné služby. Ku každej bolo vytvorených niekoľko odporúčaní, ktoré majú pomôcť zabrániť vyľudňovaniu regiónov. Patrí medzi ne napríklad jednoznačné financovanie na základe potrieb regiónu, riešenie rozdrobenosti malých obcí, zlepšenie dostupnosti bývania či prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce.
„Odporúčania, ktoré pripravili odborníci z OECD, sa netýkajú len vyššieho územného celku, ale i štátnej správy. Aj vzhľadom na vysokú mieru centralizácie je zrejmé, že svoju úlohu pri riešení odlevu talentov z regiónov zohráva tiež štát,“ doplnila špecialistka pre tvorbu a implementáciu stratégií oddelenia dátových analýz Úradu BBSK Jana Murgašová.
