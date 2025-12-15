< sekcia Regióny
Banskobystrický kraj zverejnil opatrenia na zlepšenie zdravotníctva
Prispieť k tomu má zverejnenie cenníkov poplatkov v jednotlivých ambulanciách, navýšenie počtu tried v prvých ročníkoch zdravotníckych škôl či konkrétne návrhy legislatívnych zmien.
Banská Bystrica 15. decembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v pondelok zverejnil ďalšie opatrenia, ktoré majú zlepšiť poskytovanie zdravotníckych služieb v kraji. Prispieť k tomu má zverejnenie cenníkov poplatkov v jednotlivých ambulanciách, navýšenie počtu tried v prvých ročníkoch zdravotníckych škôl či konkrétne návrhy legislatívnych zmien, ktoré pomôžu zvýšiť počet zdravotných sestier v systéme.
Predseda BBSK Ondrej Lunter informoval, že cenníky jednotlivých ambulancií v kraji nájde verejnosť na internetovej stránke www.e-vuc.sk. Svoj detailný zoznam poplatkov na nej zverejňuje 72 percent ambulancií. Podľa Luntera je to približne 1800 ambulancií, ktoré v kraji vyberajú nejaký druh poplatkov. Služba má pomôcť verejnosti v lepšej informovanosti o výške poplatkov v ambulancii ešte pred jej návštevou. Má tiež pomôcť vyhnúť sa prípadným poplatkom, ktoré sú nad rámec oficiálneho cenníka.
K zlepšeniu systému poskytovania zdravotníckych služieb v budúcnosti má podľa Luntera prispieť navýšenie počtu tried v prvých ročníkoch v odbore praktická zdravotná sestra. Kraj v budúcom školskom roku otvorí vo svojich školách v Banskej Bystrici, Zvolene a Lučenci osem takýchto tried, teda o dve triedy viac ako v súčasnosti. Podľa Luntera do nich prijmú celkovo 223 žiakov, teda o 40 viac. „Robíme to preto, lebo povolanie zdravotná sestra je nedostupné a je to nedostatková profesia. Zároveň je to mimoriadne perspektívna profesia,“ poznamenal s tým, že nedostatok sestier sa bude v blízkej budúcnosti ešte stupňovať.
Kraj tiež predstavil návrhy systémových opatrení v rukách štátu, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu počtu sestier v systéme. Ide o navýšenie normatívu v prípade externého štúdia praktickej sestry, ktoré je určené pre záujemcov vo veku nad 27 rokov, čo by malo za následok rozširovanie tohto štúdia pre viacerých záujemcov. BBSK tiež navrhuje skrátenie pomaturitného štúdia diplomovaná sestra pre absolventov odboru praktická sestra na dva roky a zapracovanie povolania praktická sestra do legislatívy o minimálnom personálnom obsadení v lôžkových zdravotníckych zariadeniach.
