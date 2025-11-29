< sekcia Regióny
Banskobystrický ľadový amfiteáter je späť, brány otvorí už v nedeľu
Autor TASR
Banská Bystrica 29. novembra (TASR) - Na Amfiteátri Paľa Bielika v Banskej Bystrici sa bude aj túto zimu korčuľovať. Klzisko pod holým nebom otvorí svoje brány v prvú adventnú nedeľu (30. 11.) a návštevníci sa môžu tešiť na nový ľadový areál s pestrým programom počas celej zimnej sezóny i množstvo noviniek.
„Po úspešnej letnej sezóne sa banskobystrický amfiteáter opäť mení na jedinečné zimné centrum zábavy pre malých aj veľkých. V prvú adventnú nedeľu otvára verejné korčuľovanie pod holým nebom, ktoré už tradične patrí k najobľúbenejším zimným aktivitám v meste pod Urpínom. Ľadový amfiteáter nie je len klzisko, ale priestor pre spoločné zimné zážitky, miesto, kde sa budú stretávať rodiny, deti aj seniori,“ uviedla za organizátora BB Amfiteáter Andrea Kartiková.
Medzi novinky a vylepšenia, ktoré posunú zimný zážitok ešte o úroveň vyššie, patrí nový ľadový bar s horúcimi nápojmi, so zimnými špecialitami a s vianočnou atmosférou. Svetelné inštalácie dodajú korčuľovaniu sviatočný nádych. Keďže organizátori kladú dôraz na rodiny a deti, nebudú chýbať animátori, maskoti, detské dielničky či rodinné programy počas víkendov. Prvým bude Mikuláš na ľade 6. decembra.
Areál disponuje kompletným zázemím vrátane požičovne korčúľ, bufetu a oddychových zón. Otvorený bude v pracovné dni od 15.00 do 20.00 h a cez víkendy, prázdniny a sviatky od 9.00 do 21.00 h.
Počas celej sezóny čaká návštevníkov nielen séria tematických a komunitných podujatí, ale aj filmové večery na veľkoplošnom plátne priamo z ľadu. Podrobnejšie informácie a aktuálny program nájdu záujemcovia na sociálnej sieti alebo na www.bbamfiteater.sk.
