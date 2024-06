Banskobystrický maratón prinesie obmedzenia v doprave i MHD

Banská Bystrica 3. júna (TASR) - Večerný Banskobystrický maratón, ktorý sa bude konať v sobotu (8. 6.) v Banskej Bystrici, prinesie i výrazné dopravné obmedzenia. V meste bude od popoludňajších hodín uzavretý hlavný ťah popri Hrone, obmedzeniam bude prispôsobené aj prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD) a prímestských autobusov. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



V poradí už 13. ročník Banskobystrického maratónu očakáva rekordný počet účastníkov, na štart sa chystá postaviť až 3000 bežcov. Dopravné obmedzenia v meste začnú platiť o 15.00 h a potrvajú do polnoci. "Keďže v rovnaký deň sa uskutočnia aj voľby do Európskeho parlamentu, odporúčame využiť svoje hlasovacie právo dopoludnia," skonštatovala Marhefková.



Štart a cieľ bežeckého podujatia bude situovaný na spevnených plochách pri vstupe do nákupného centra na ulici Na Troskách. V lokalite bude doprava vylúčená od okružnej križovatky po svetelnú križovatku pod estakádou R1. Úplne uzavretý bude aj hlavný ťah popri Hrone, a to od križovatky s cestou na Pršiansku terasu na Sládkovičovej ulici, cez Námestie Ľ. Štúra, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie a Námestie slobody až po výjazd od polikliniky na ulici Československej armády.



"Všetky dotknuté lokality budú prístupné pre motorové vozidlá po obchádzkových trasách. Kalinčiakova ulica bude v uvedených časoch kompletne nedostupná pre motorové vozidlá, s výnimkou vozidiel akútnej zdravotnej starostlivosti a zákonom stanovených výnimiek," priblížila Marhefková s tým, že doprava bude počas podujatia smerovaná dočasným dopravným značením a koordinovaná zložkami štátnej a mestskej polície.



Dopravným obmedzeniam v meste bude prispôsobené aj prevádzkovanie MHD, obmedzenia sa dotknú 13 liniek i prímestskej autobusovej dopravy. "Z dôvodu predĺženia trás niektorých liniek MHD počas obchádzky, môže dôjsť ku meškaniu spojov," uviedla Marhefková. Samospráva cestujúcim odporúča vyhradiť si väčšiu časovú rezervu, vodičom zas radí využívať obchvat mesta a priľahlé cesty.