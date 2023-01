Banskobystrický okresný súd bude sídliť v novej budove

Banská Bystrica 20. januára (TASR) – Kancelárska budova Auris na Rudlovskej ceste v Banskej Bystrici je už od 12. januára vo vlastníctve štátu a po jej rekonštrukcii v nej bude sídliť banskobystrický okresný súd (OS). Do priestorov na Skuteckého ulici, kde OS roky pôsobí, sa po ich obnove presťahuje novozriadený správny súd. Informoval o tom v piatok v Banskej Bystrici dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas.



"V 30-ročnej histórii Slovenska ide o najväčšiu investíciu do súdnictva vôbec, najmä čo sa týka organizačno-technického vybavenia," konštatoval minister.



Kúpna cena objektu na základe znaleckého posudku dosiahla 7,5 milióna eur, ako tvrdí Karas, celý proces nadobudnutia bol transparentný. Na rekonštrukciu sa počíta so sumou sedem až osem miliónov eur. Na tento účel sa použili finančné prostriedky z plánu obnovy. Najneskôr v roku 2025 sa preto musí stať projekt ministerstva spravodlivosti realitou.



"Nestačí len investovať do organizačno-technickej infraštruktúry, treba zvyšovať a zlepšovať aj kvalitu súdnictva," dodal Karas.



"Okresný súd je už niekoľko rokov najväčším sudom na Slovensku nielen, čo sa týka počtu sudcov a zamestnancov, kde sa blížime k číslu 400, ale najmä káuz, ktoré sa počas roka na súde rozhodne. Je to medzi 230 až 240.000 a darí sa nám priebežne každý rok túto masu zvládnuť," reagoval predseda OS Banská Bystrica Pavel Rohárik. "Vo väčšine prípadov sme súd s celoslovenskou pôsobnosťou, najmä čo sa týka upomínacieho oddelenia alebo exekučného," pripomenul.



Časť OS sídli na deviatich podlažiach v prenajatých priestoroch na Zvolenskej ceste. Podľa Rohárika je táto situácia nielen z hľadiska manažovania súdu, ale tiež hľadiska ekonomického či ekologického neprimeraná. Už v júni 2021 preto inicioval, aby sa uvedená situácia začala riešiť tak, aby OS sídlil v jednej dôstojnej budove hodnej 21. storočia.



Ako zdôraznil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, Banská Bystrica je mekka súdnictva a uvedený krok vníma aj ako ekonomický impulz pre rozvoj regiónu. "Je to dôležitý krok pre vyrovnávanie rozdielov, ktoré sú na Slovensku medzi hlavným mestom a regiónmi," dodal.



Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko ubezpečil o maximálnej súčinnosti poskytnutej zo strany mesta, respektíve stavebného úradu pri chystaných rekonštrukciách objektov, keďže termíny sú šibeničné.