Banskobystrický kraj zháňaní lekárov, hľadá pediatra aj do Detvy

Detva 30. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s náborom lekárov, hľadá aj pediatra do Detvy. Do začiatku júla totiž pozastavujú svoju činnosť dve pediatrické ambulancie pod Poľanou. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Ako priblížila, jednou z nich je aj krajská ambulancia, ktorú otvorili v roku 2019 a ordinovala v nej detská lekárka Janka Wrede. Druhou je podľa oficiálnej webstránky BBSK ambulancia, v ktorej starostlivosť poskytovala lekárka Alena Kanková. "Za pozastavením činnosti sú v oboch prípadoch zdravotné dôvody. Detskí pacienti bez ošetrenia neostanú, zabezpečili sme zastupovanie v ambulanciách v rámci okresu Detva, tiež vo Zvolene a v Banskej Bystrici," objasnil predseda BBSK Ondrej Lunter.



Ambíciou BBSK je podľa hovorkyne krajskú detskú ambulanciu v Detve udržať, preto hľadá lekára, ktorý by ordinoval priamo v nej. "Ak poznáte lekára alebo lekárku, ktorý by sa rád vrátil do rodného kraja, prípadne by rád pracoval vo vlastnej pediatrickej ambulancii v Detve, dajte nám o ňom vedieť," doplnil Lunter s tým, že zabezpečia vybavenie a aj vedenie administratívy.



Kraj zdôrazňuje, že lekárov potrebujú aj ďalšie okresy, a to nielen detských a všeobecných, ale i špecialistov. Rozbehol preto aj letákovú kampaň v lekárňach vybraných sietí. Podotýka, že sa zameriava i na končiacich študentov medicíny. Tým ponúka výhody pri využití rezidentského programu ministerstva zdravotníctva v kraji a následnom nástupe do krajskej ambulancie.



Rodičia detí z ambulancií v Detve, ktoré od 1. júla pozastavujú svoju činnosť, nájdu všetky informácie na oficiálnej webstránke BBSK.