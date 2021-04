Banskobystrický primátor odvolal mimoriadnu situáciu na území mesta

Banská Bystrica 14. apríla (TASR) – Banskobystrický primátor Ján Nosko odvolal v utorok (13. 4.) mimoriadnu situáciu na území mesta, ktorá súvisela s odstávkou prevádzky krematória v Nových Zámkoch. Tá už opäť pre mesto zabezpečuje spaľovanie zosnulých, kým nezačne fungovať dlhý čas odstavené krematórium v Banskej Bystrici.



Krízový štáb Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) ešte 5. marca informoval, že novozámocké krematórium nefunguje, lebo má poruchu. To spôsobilo pre banskobystrický región problém s umiestňovaním tiel zosnulých. Vypomohli mobilné chladiarenské zariadenia, ktoré ich prevážali do krematórií v iných mestách.



"Dohodli sme sa, že v prípade vyššieho počtu zosnulých ich budeme prevážať do Bratislavy, Košíc, Žiliny alebo Levíc. Odstávka v Nových Zámkoch bola plánovaná, ale porucha nastala skôr," konštatoval začiatkom marca Ladislav Stríž, predseda SAPaKS.



Podľa Noskovej hovorkyne Zdenky Marhefkovej v prípade opätovného sfunkčnenia banskobystrického krematória "naďalej prebiehajú rokovania a komunikácia s potenciálnym zmluvným partnerom zo zahraničia, ktorý má potrebné technológie a know how na dokončenie rekonštrukcie".



"Veríme, že čoskoro sa nám podarí vypísať priame rokovacie konanie. 'Covidové' obdobie nám najmä v uplynulom roku zabrzdilo mnohé procesy," dodala pre TASR Marhefková.