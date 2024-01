Banskobystrický kraj podporil prevádzku skibusov sumou 15.000 eur

Banská Bystrica 13. januára (TASR) - Aj tento rok môžu obyvatelia a návštevníci Banskobystrického kraja využívať na cestu do zimných stredísk skibusy. Ich fungovanie finančne podporuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) už šiestu sezónu. Túto sezónu podporil ich prevádzku sumou takmer 15.000 eur.



"Naším cieľom je umožniť fanúšikom zimných športov dostať sa do obľúbených zimných stredísk ekologicky a ekonomicky, a to bez nutnosti vycestovania vlastnými autami," uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.



Na Horehroní premáva skibus na trase Brezno - Jasná Chopok Juh, Krupová a späť. Skibus premáva v období od 13. januára do 11. februára a od 16. marca do 24. marca len počas víkendov a v závislosti od priaznivých snehových podmienok. Počas jarných prázdnin, teda v čase od 17. februára do 10. marca, a veľkonočných prázdnin, teda od 28. marca do 2. apríla, bude premávať denne.



Milovníci lyžovania sa skibusom dostanú aj do strediska Šachtičky. Jazdiť bude do 17. marca, a to počas víkendov, sviatkov a prázdnin. Denne bude vyrážať počas stredoslovenských jarných prázdnin od 19. februára do 23. februára.



Skibus na trase Banská Bystrica - Staré Hory - Donovaly a späť premáva každý piatok na večerné lyžovanie do 15. marca. Od 10. februára do 9. marca bude jazdiť aj v soboty na 'ski-párty'.



Na Skalku pri Kremnici premáva žltý minibus. Skibus bude jazdiť do 2. apríla cez víkendy a sviatky, denne cez stredoslovenské jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny.



Skibus Novohrad - Podpoľanie vyráža na cesty z Lučenca naprieč celým Novohradom do štyroch lyžiarskych stredísk nachádzajúcich sa v Biosférickej rezervácii Poľana. Ide o lyžiarske strediská Košútka, Kočanda, Zerrenpach - Látky a Kokava-Línia.



Okrem podpory skibusov BBSK podporuje finančne už niekoľko rokov aj údržbu bežkárskych trás v kraji. Ako uviedla Daniela Volenská z krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, bežkárskym lokalitám venujú osobitú pozornosť.



"Vieme, že do našich lokalít prichádzajú bežkovať fanúšikovia tohto zimného športu z rôznych kútov Slovenska. Bežkovanie však nie je komerčná činnosť, na druhej strane je motívom príchodu do kraja a generuje príjmy zo spotreby ďalších služieb v regiónoch, preto vnímame potrebu finančne podporiť údržbu bežkárskych trás," uviedla Volenská s tým, že túto sezónu je na podporu údržby bežkárskych lokalít alokovaných 26.000 eur.