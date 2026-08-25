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Banskobystrický samosprávny kraj pomôže obciam s následkami víchrice
Silná veterná smršť z piatka na sobotu (22. 8.) zasiahla viaceré obce okresu Rimavská Sobota a mesto Tornaľa v okrese Revúca.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pomôže obciam zasiahnutým silnou víchricou na južnom Gemeri. TASR o tom v utorok informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK Jana Čunderlíková.
Dodala, že najčastejšou požiadavkou samospráv je pomoc s odpratávaním odpadu zo striech a s odstraňovaním poškodených a nebezpečných stromov. Regionálna správa ciest BBSK má k dispozícii techniku, ktorú môže pri odstraňovaní následkov víchrice nasadiť. Sú to nakladače, štiepkovače, vyvetvovače, motorové píly, bagre, nákladné vozidlá či vozidlá na čistenie ciest. Jednotlivé požiadavky obcí bude regionálna správa ciest riešiť postupne podľa ich naliehavosti a dostupných kapacít.
Predseda BBSK Ondrej Lunter zároveň deklaroval, že kraj je pripravený podieľať sa aj na finančných nákladoch. „Ak budú oprávnené náklady, ktoré nebude kompenzovať štát, BBSK je pripravený podieľať sa na tejto finančnej záťaži. Do najbližšieho krajského zastupiteľstva preto predložíme potrebné uznesenie,“ povedal.
Silná veterná smršť z piatka na sobotu (22. 8.) zasiahla viaceré obce okresu Rimavská Sobota a mesto Tornaľa v okrese Revúca. Vietor poškodil desiatky domov, vyvracal mohutné stromy a ničil elektrické vedenia, ako aj strhával strechy rodinných a bytových domov, kultúrnych a ďalších objektov. Poškodené boli elektrické stĺpy a vedenia, čo spôsobilo rozsiahle výpadky elektrickej energie.
Mimoriadna situácia bola vyhlásená v 15 obciach v okrese Rimavská Sobota a v meste Tornaľa. Dôvodom jej vyhlásenia bol rozsah škôd a potreba zabezpečiť efektívnu koordináciu záchranných a odstraňovacích prác. Do odstraňovania následkov sa zapojili príslušníci Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľní hasiči z postihnutých obcí a ich okolia, mestské a obecné služby a aktivační pracovníci a tiež energetici.
Dodala, že najčastejšou požiadavkou samospráv je pomoc s odpratávaním odpadu zo striech a s odstraňovaním poškodených a nebezpečných stromov. Regionálna správa ciest BBSK má k dispozícii techniku, ktorú môže pri odstraňovaní následkov víchrice nasadiť. Sú to nakladače, štiepkovače, vyvetvovače, motorové píly, bagre, nákladné vozidlá či vozidlá na čistenie ciest. Jednotlivé požiadavky obcí bude regionálna správa ciest riešiť postupne podľa ich naliehavosti a dostupných kapacít.
Predseda BBSK Ondrej Lunter zároveň deklaroval, že kraj je pripravený podieľať sa aj na finančných nákladoch. „Ak budú oprávnené náklady, ktoré nebude kompenzovať štát, BBSK je pripravený podieľať sa na tejto finančnej záťaži. Do najbližšieho krajského zastupiteľstva preto predložíme potrebné uznesenie,“ povedal.
Silná veterná smršť z piatka na sobotu (22. 8.) zasiahla viaceré obce okresu Rimavská Sobota a mesto Tornaľa v okrese Revúca. Vietor poškodil desiatky domov, vyvracal mohutné stromy a ničil elektrické vedenia, ako aj strhával strechy rodinných a bytových domov, kultúrnych a ďalších objektov. Poškodené boli elektrické stĺpy a vedenia, čo spôsobilo rozsiahle výpadky elektrickej energie.
Mimoriadna situácia bola vyhlásená v 15 obciach v okrese Rimavská Sobota a v meste Tornaľa. Dôvodom jej vyhlásenia bol rozsah škôd a potreba zabezpečiť efektívnu koordináciu záchranných a odstraňovacích prác. Do odstraňovania následkov sa zapojili príslušníci Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľní hasiči z postihnutých obcí a ich okolia, mestské a obecné služby a aktivační pracovníci a tiež energetici.