Banskobystrický samosprávny kraj od 1. júna posilní školské spoje

Banská Bystrica 26. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) posilní od pondelka (1. 6.) ranné a popoludňajšie školské spoje na prímestských linkách. Nepôjde však o úplný návrat do bežného režimu, cestujúcim odporúča sledovať cestovné poriadky. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková.



"Zmeny v cestovných poriadkoch budú platiť od pondelka 1. júna vrátane. Odporúčame cestujúcim, aby venovali pozornosť cestovným poriadkom, keďže nejde o úplný návrat do bežného režimu," uviedol riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK Miroslav Vyka. Zmena sa dotkne predovšetkým autobusov, ktoré vozia deti z menších obcí do spádových škôl, najviac spojov pribudne ráno medzi 6.00 a 8.00 h a medzi 12.00 a 15.00 h popoludní.



Podľa Vyku nebude kraj posilňovať spoje, ktoré využívali prevažne stredoškoláci a ktoré premávali v exponovaných časoch viackrát za hodinu medzi okresnými mestami. "Výraznejší nárast počtu cestujúcich so znovuotvorením základných a materských škôl neočakávame, chceme však vyjsť v ústrety rodičom, aby nemali so zabezpečením školskej dochádzky svojich detí problémy," doplnil s tým, že väčšina samosprávnych krajov postupuje podobne.