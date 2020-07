Banskoštiavničania sa opäť dočkali priameho spoja do hlavného mesta

Banská Štiavnica 27. júla (TASR) - Banská Štiavnica bude mať opäť priame spojenie s Bratislavou. Od 2. augusta medzi starobylým banským mestom a hlavným začne opäť premávať priamy autobusový spoj. V rámci podpory cestovného ruchu naň prispeje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) prostredníctvom svojej rozvojovej agentúry 20.000 eur. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



"Po zrušení priameho autobusového spojenia, ku ktorému prišlo ešte v uplynulom roku, sme hľadali možnosti, ako ho obnoviť. Samosprávny kraj však nemá vo svojej kompetencii objednávanie diaľkových spojov. Spolu s mestom Banská Štiavnica, ktoré bude spoj objednávať, sme našli riešenie, ktoré pomôže cestovnému ruchu i domácim obyvateľom," reagoval podpredseda kraja Ondrej Lunter.



Banská Štiavnica, ktorá je zapísaná na svetovom zozname kultúrneho dedičstva UNESCO, patrí k turisticky najatraktívnejším lokalitám na strednom Slovensku. O peniaze mesto požiadalo ako najväčší člen Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Banská Štiavnica zo zdrojov, ktoré má od BBSK k dispozícii každá OOCR na rozvoj produktov cestovného ruchu vo svojom okolí.



V pracovné dni bude autobus v smere do Bratislavy odchádzať z Banskej Štiavnice o 5.30 hod., spiatočné spojenie je o 16.20 hod.



"Autobus bude prínosom pre turistov i pre ľudí, ktorí dochádzajú nielen do Bratislavy, ale napríklad aj do nemocnice v Leviciach," zdôraznila primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.