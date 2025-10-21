< sekcia Regióny
Banskoštiavnické cintoríny sú na zvýšenú návštevnosť pripravené
Radnica v tejto súvislosti vyzvala návštevníkov, aby dodržiavali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pre zaistenie bezpečného prechodu a prejazdu v okolí cintorínov.
Autor TASR
Banská Štiavnica 21. októbra (TASR) - Cintoríny v Banskej Štiavnici sú na zvýšenú návštevnosť počas blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých pripravené. Informovala o tom banskoštiavnická samospráva s tým, že pre verejnosť sú otvorené každý deň v čase od 8.00 do 20.00 h s možnosťou využitia tečúcej vody tam, kde je zavedený jej prívod.
Radnica v tejto súvislosti vyzvala návštevníkov, aby dodržiavali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pre zaistenie bezpečného prechodu a prejazdu v okolí cintorínov. Vyzvala na ohľaduplnosť a trpezlivosť voči ostatným vodičom počas vchádzania a vychádzania z okolia cintorínov a parkoviska pod Novým zámkom pri cintoríne Frauenberg, ako aj z parkovacích miest.
Mesto tiež upozornilo na zodpovedný prístup k separovaniu starých, použitých kahancov, vencov a aranžmánov a dodržiavanie čistoty na cintorínoch a v ich okolí. „K dispozícií budú pripravené veľkokapacitné kontajnery umiestnené za Piarskou bránou, v cintorínoch Lazaret, Zvonový vršok, Dolný cintorín Štefultov, Horný cintorín Štefultov, ako i kontajnery na triedený odpad, umiestnené za domom smútku Frauenberg,“ uviedlo.
Kontrolu priestorov v okolí cintorínov budú priebežne zabezpečovať mestské Technické služby, ako i správca cintorínov a Mestská polícia mesta Banská Štiavnica. Tá sa podľa radnice zameria aj na hliadkovanie v okolí cintorínov a v prípade potreby aj na regulovanie dopravy.
Radnica v tejto súvislosti vyzvala návštevníkov, aby dodržiavali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pre zaistenie bezpečného prechodu a prejazdu v okolí cintorínov. Vyzvala na ohľaduplnosť a trpezlivosť voči ostatným vodičom počas vchádzania a vychádzania z okolia cintorínov a parkoviska pod Novým zámkom pri cintoríne Frauenberg, ako aj z parkovacích miest.
Mesto tiež upozornilo na zodpovedný prístup k separovaniu starých, použitých kahancov, vencov a aranžmánov a dodržiavanie čistoty na cintorínoch a v ich okolí. „K dispozícií budú pripravené veľkokapacitné kontajnery umiestnené za Piarskou bránou, v cintorínoch Lazaret, Zvonový vršok, Dolný cintorín Štefultov, Horný cintorín Štefultov, ako i kontajnery na triedený odpad, umiestnené za domom smútku Frauenberg,“ uviedlo.
Kontrolu priestorov v okolí cintorínov budú priebežne zabezpečovať mestské Technické služby, ako i správca cintorínov a Mestská polícia mesta Banská Štiavnica. Tá sa podľa radnice zameria aj na hliadkovanie v okolí cintorínov a v prípade potreby aj na regulovanie dopravy.