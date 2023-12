Banskoštiavnickí múzejníci získali nové predmety z lokality Čáry

Banská Štiavnica 22. decembra (TASR) - Banskoštiavnickým múzejníkom zo Slovenského banského múzea (SBM) sa pri nedávnej návšteve povrchového areálu uhoľnej bane Čáry v okrese Senica podarilo získať desiatky predmetov, ktoré ešte nedávno slúžili svojmu pôvodnému účelu. Ako informovalo múzeum na sociálnej sieti, časť z nich zaradia aj medzi zbierky.



SBM dodalo, že ide o rôzne ochranné pomôcky, nástroje, príručky, dokumentácie a mnoho ďalšieho. "Pred našimi pracovníkmi teraz stojí úloha tieto predmety roztriediť a vhodnú časť z nich zaradiť medzi zbierky. Už teraz je však isté, že naša kolekcia zbierkových predmetov z lokality Čáry sa niekoľkonásobne rozšíri, pretože doposiaľ ich bolo len viac ako desať kusov," uviedlo múzeum.



Všetkých, ktorých zaujímajú dejiny baníctva na Slovensku, múzeum pozýva do svojej expozície v Kammerhofe, ktorá je tejto téme venovaná. Otvorená bude aj medzi nastávajúcimi sviatkami, teda od 27. decembra do 30. decembra v čase od 10.00 do 16.00 h, a potom počas prázdninových dní od 2. januára do 6. januára v čase od 10.00 do 16.00 h.