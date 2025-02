Banskoštiavnickí poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2025

Banská Štiavnica 20. februára (TASR) - poslanci v stredu (19. 2.) na svojom rokovaní schválili rozpočet mesta na rok 2025. Mesto Banská Štiavnica totiž vstúpilo do tohto roka v rozpočtovom provizóriu, keďže rozpočet pre viaceré výhrady vlani v decembri poslanci neschválili. Primátorka Nadežda Babiaková pre TASR uviedla, že rozpočet mesta ráta s investičnými akciami, no zároveň aj niektorými úspornými opatreniami.



"Samozrejme, že tých finančných prostriedkov je menej, ale myslím si, že zahŕňa tie aktivity, ktoré potrebujeme, či sú to úpravy ciest alebo investičné akcie," okomentovala tohtoročný rozpočet Babiaková. Sú v ňom podľa nej zahrnuté finančné prostriedky aj na rozvojové akcie a projektové dokumentácie, no ráta sa aj s predajom majetku.



Mesto totiž musí podľa nej vykrývať aj náklady na spolufinancovanie projektov, jedným z nich je napríklad komplexná rekonštrukcia kultúrneho centra v hodnote päť miliónov eur. "Máme v pláne aj rekonštruovať verejné priestranstvá a dať vypracovať projektové dokumentácie," priblížila zámery samosprávy.



V rozpočte podľa nej prijali aj niekoľko úsporných opatrení napríklad v oblasti prevádzkových nákladov či počte pracovníkov. V súvislosti s jeho zostavovaním poukázala tiež na zvyšujúce sa ceny a DPH. "Myslím si, že sme aj ťažšie doby prežili a s tými finančnými prostriedkami sa pohneme zase kúsok dopredu," poznamenala.



Bežný rozpočet mesta Banská Štiavnica na rok 2025 počíta s príjmami na úrovni viac ako 10,554 milióna eur a výdavkami vo výške viac ako 6,678 milióna eur. Kapitálový rozpočet počíta s príjmami vo výške 1,42 milióna eur a výdavkami vo výške viac ako 4,646 milióna eur. Poslanci zároveň schválili vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu prevodom zostatku dotácií z roku 2024.