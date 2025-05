Banskú Bystricu a Zvolen prepojí historický vláčik

Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Do tohtoročnej Noci múzeí a galérií sa opäť zapájajú aj kultúrne inštitúcie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Banskú Bystricu a Zvolen v sobotu 17. mája prepojí historický vláčik, návštevníkom bude v oboch mestách stačiť jedna vstupenka. TASR o tom za BBSK informovala Barbara Károlyová.



V rámci tohtoročnej Noci múzeí a galérií bude v siedmich kultúrnych inštitúciách vo Zvolene a Banskej Bystrici, ako aj na Hodinovú vežu a do Zabudnutého pivovaru, návštevníkom stačiť jediný lístok.



„Vstupenka zároveň platí ako lístok na bezplatnú mestskú hromadnú dopravu v Banskej Bystrici a vo Zvolene v čase od 16.00 h do polnoci, respektíve do posledného pravidelného spoja pri spiatočnej ceste z múzea alebo galérie,“ priblížila Károlyová s tým, že Banskú Bystrici a Zvolen počas podujatia prepojí aj historický vláčik.



V krajskom meste budú môcť návštevníci zavítať napríklad do Stredoslovenského múzea. V Matejovom dome budú objavovať históriu Banskej Bystrice, pripravené sú i ukážky stredovekých tancov. V Thurzovom dome sa uskutočnia komentované prehliadky výstavy venovanej 770. výročiu udelenia mestských práv Banskej Bystrici, program bude pripravený aj v záhrade Tihányiovského kaštieľa.



Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pripravila komentované prehliadky vo Vile Dominika Skuteckého i v Bethlenovom dome. V Pretóriu zas bude na detských návštevníkov čakať program vo forme hier a improvizovaného ateliéru.



Program v rámci Noci múzeí a galérií pripravili aj ďalšie kultúrne inštitúcie BBSK. V Horehronskom múzeum v Brezne budú prehliadky expozícií v Radnici, Meštianskom dome č. 13, Mestskej veži a Evanjelickej fare. Pohronské múzeum v Novej Bani pripravilo špeciálne prehliadky prepájajúce históriu s mystifikáciou, v Gemersko-malohontskom múzeu predstavia návštevníkom dve nové výstavy.



„Noc múzeí a galérií je výnimočná práve tým, že odhaľuje zákutia, ktoré bežne ostávajú návštevníkom skryté. Je to večer plný objavov, nečakaných zážitkov a inšpirácie. Verím, že mnohých ľudí práve vďaka nemu múzeá a galérie oslovia natoľko, že sa do nich radi vrátia aj počas roka,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.