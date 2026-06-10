< sekcia Regióny
Banskú Bystricu navštívi vnuk architekta Ladislava Eduarda Hudeca
Alvin Hudec je synom najstaršieho syna Ladislava Eduarda Hudeca, v súčasnosti je správcom významnej časti rodinného archívu.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. júna (TASR) - Do Banskej Bystrice v piatok (12. 6.) zavíta Alvin Hudec, vnuk Banskobystričana a významného architekta Ladislava Eduarda Hudeca, ktorého práca výrazne ovplyvnila podobu moderného Šanghaja. Počas svojho pobytu navštívi viaceré miesta spojené s históriou rodiny Hudecovcov a mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Alvin Hudec je synom najstaršieho syna Ladislava Eduarda Hudeca, v súčasnosti je správcom významnej časti rodinného archívu. Vo svojej opatere uchováva historické dokumenty, fotografie, filmové záznamy i osobné predmety súvisiace so životom svojho starého otca. Do Banskej Bystrice pricestuje s manželkou Anne.
„V programe má návštevu Štátneho archívu, Vily Dominika Skuteckého, Štátnej vedeckej knižnice, Evanjelického cintorína na Lazovnej ulici a rodinnej hrobky Hudecovcov. Absolvuje tiež komentovanú prehliadku mesta pod vedením pani Evy Furdíkovej, počas ktorej navštívi budovu Hungarie a ďalšie objekty spojené s tvorbou Juraja Hudeca,“ uviedla Antónia Jurečková z oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu banskobystrického mestského úradu. Súčasťou programu bude aj návšteva aktuálnej výstavy venovanej Ladislavovi E. Hudecovi v Späthovej vile či návšteva mesta Kremnica.
Spolu s Hudecom do Banskej Bystrice pricestuje aj delegácia filmárov z Pekingu. V roku 2023 štáb v Banskej Bystrici natáčal dokument s názvom Hudec, aktuálne pracujú na dokumentárnom filme mapujúcom život a architektonické dielo Ladislava Eduarda Hudeca v medzinárodnom kontexte. „Návšteva Alvina Hudeca a filmárskej delegácie predstavuje ďalší významný krok v budovaní medzinárodného povedomia o osobnosti architekta, ktorého dielo presiahlo hranice Slovenska a výrazne ovplyvnilo podobu moderného Šanghaja,“ skonštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Banskobystrická samospráva spolu s partnermi dlhodobo realizuje aktivity zamerané na prezentáciu odkazu jednej z najvýznamnejších osobností mesta. Vlani pod Pamätníkom SNP premietali dokument Hudec v slovenskom jazyku, návštevníci si mohli pozrieť výstavu fotografií jeho významných stavieb aj svetelnú inštaláciu pripomínajúcu ikonický Park Hotel v Šanghaji, ktorý patrí medzi najznámejšie Hudecove realizácie. Dôležitým krokom pri mapovaní života a tvorby architekta bola aj pracovná cesta do Šanghaja v marci 2024. „Naším cieľom bolo zhromaždenie podkladov pre vznik novej interaktívnej expozície venovanej Ladislavovi Eduardovi Hudecovi, ktorú chceme vytvoriť práve v našom meste,“ doplnil vedúci oddelenia cestovného ruchu mestského úradu Tomáš Pastorok.
Alvin Hudec je synom najstaršieho syna Ladislava Eduarda Hudeca, v súčasnosti je správcom významnej časti rodinného archívu. Vo svojej opatere uchováva historické dokumenty, fotografie, filmové záznamy i osobné predmety súvisiace so životom svojho starého otca. Do Banskej Bystrice pricestuje s manželkou Anne.
„V programe má návštevu Štátneho archívu, Vily Dominika Skuteckého, Štátnej vedeckej knižnice, Evanjelického cintorína na Lazovnej ulici a rodinnej hrobky Hudecovcov. Absolvuje tiež komentovanú prehliadku mesta pod vedením pani Evy Furdíkovej, počas ktorej navštívi budovu Hungarie a ďalšie objekty spojené s tvorbou Juraja Hudeca,“ uviedla Antónia Jurečková z oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu banskobystrického mestského úradu. Súčasťou programu bude aj návšteva aktuálnej výstavy venovanej Ladislavovi E. Hudecovi v Späthovej vile či návšteva mesta Kremnica.
Spolu s Hudecom do Banskej Bystrice pricestuje aj delegácia filmárov z Pekingu. V roku 2023 štáb v Banskej Bystrici natáčal dokument s názvom Hudec, aktuálne pracujú na dokumentárnom filme mapujúcom život a architektonické dielo Ladislava Eduarda Hudeca v medzinárodnom kontexte. „Návšteva Alvina Hudeca a filmárskej delegácie predstavuje ďalší významný krok v budovaní medzinárodného povedomia o osobnosti architekta, ktorého dielo presiahlo hranice Slovenska a výrazne ovplyvnilo podobu moderného Šanghaja,“ skonštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Banskobystrická samospráva spolu s partnermi dlhodobo realizuje aktivity zamerané na prezentáciu odkazu jednej z najvýznamnejších osobností mesta. Vlani pod Pamätníkom SNP premietali dokument Hudec v slovenskom jazyku, návštevníci si mohli pozrieť výstavu fotografií jeho významných stavieb aj svetelnú inštaláciu pripomínajúcu ikonický Park Hotel v Šanghaji, ktorý patrí medzi najznámejšie Hudecove realizácie. Dôležitým krokom pri mapovaní života a tvorby architekta bola aj pracovná cesta do Šanghaja v marci 2024. „Naším cieľom bolo zhromaždenie podkladov pre vznik novej interaktívnej expozície venovanej Ladislavovi Eduardovi Hudecovi, ktorú chceme vytvoriť práve v našom meste,“ doplnil vedúci oddelenia cestovného ruchu mestského úradu Tomáš Pastorok.