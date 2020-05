Banskú Štiavnicu ako letnú dovolenkovú destináciu propaguje nové video

Banská Štiavnica 30. mája (TASR) - Región Banskej Štiavnice ako ideálne miesto pre trávenie tohtoročnej letnej dovolenky sa rozhodla Oblastná organizácia cestovného ruchu (OO CR) Región Štiavnica spropagovať prostredníctvom netradičného videa. V krátkom videu, ktoré je možné vzhliadnuť aj na internetovej stránke mesta, propagujú tunajšie kúpanie v tajchoch, cyklistické či turistické trasy ľudia z viacerých vzdialených kútov sveta.



Podpredseda predstavenstva OO CR Región Štiavnica Ľudo Kaník priblížil, že informačné video vzniklo s podporou Banskobystrického kraja. Jeho cieľom je všetkým odkázať, že súčasťou Banskej Štiavnice je aj jej nádherné okolie s priľahlými obcami a mnohými atrakciami. "Ideálne miesto pre tých, ktorí chcú tohtoročnú letnú dovolenku na Slovensku. Informačné video sa nakrúcalo na Jamajke, v Indii, v Egypte aj v ďalekej Ázii," poznamenal Kaník.



Riaditeľ OO CR Región Štiavnica Igor Kuhn poukazuje na to, že na rozdiel od mnohých iných turistických regiónov Slovenska je Región Štiavnica ešte stále veľmi pokojné miesto. Región sa podľa jeho slov pýši rozľahlou sieťou turistických chodníkov a nenáročných cyklotrás. Ponúka kúpanie vo viacerých tajchoch a ubytovanie na súkromí či v malých penziónoch a hoteloch.



Čo môžu dovolenkári vidieť a zažiť v okolí Banskej Štiavnice, nájdu aj na internetovej stránke mesta www.banskastiavnica.travel/letna-dovolenka. Podporiť dovolenky v regióne má aj iniciatíva tunajších ubytovateľov, ktorí pripravili na toto leto pre dovolenkárov špeciálnu akciu „Noci zdarma“. Zoznam 50 ubytovateľov spolu so 700 lôžkami, ktorí sa do tejto akcie doteraz zapojili, nájdu záujemcovia na spomínanej stránke.