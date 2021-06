Banský areál chce Handlová zrevitalizovať

Handlová 20. júna (TASR) - Banský areál v Handlovej chce mesto po ukončení ťažby uhlia zrevitalizovať a premeniť na priemyselnú zónu. Zachovať tam plánuje i niektoré významné technické pamiatky súvisiace s banskou činnosťou. Zámer v hodnote 7,5 milióna eur predložila samospráva do zásobníka projektov Fondu na spravodlivú transformáciu.



"Výsledkom projektu bude zóna, ktorá bude ponúkať príležitosť pre vybudovanie viacerých podnikateľských prevádzok ľahkého priemyslu a zároveň možnosť pre zamestnanie niekoľkým desiatkam obyvateľov na území mesta a blízkeho okolia," informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) majú v súlade s likvidačným plánom na roky 2021 až 2023 asanovať budovy v areáli. "Zámerom mesta v spolupráci so Slovenským banským múzeom je zachovať významné technické objekty a vytvoriť v areáli čiastočne produkt cestovného ruchu," doplnila Paulínyová.



Záujmom mesta je podľa nej v spolupráci s HBP pripraviť plochu pre priemyselnú zónu tak, aby potenciálny investor mohol v areáli postaviť prevádzkový objekt bez komplikácií. "Dôležitou súčasťou komplexného riešenia revitalizácie je dobudovanie hlavnej prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny," doplnila.



Revitalizácia banského areálu je jedným z indikatívnych zámerov, ktoré predložilo mesto do zásobníka projektov Fondu na spravodlivú transformáciu. Podľa primátorky Silvie Grúberovej mesto plánuje v júni podať ešte dva ďalšie indikatívne zámery. Jeden by sa mal zamerať na digitalizáciu banských diel a druhý bude cieliť na obnovu verejných budov.